CD Projekt RED hat mit Cyberpunk 2077 einen der am meisten erwarteten Titel überhaupt in Arbeit. Jetzt konnte das Studio auch einen passenden Publishing-Partner an Land ziehen.

CD Projekt RED hat einen Partner gefunden, mit dem man das kommende RPG-Epos Cyberpunk 2077 in Nordamerika auf den Markt bringen wird. Wie nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, kooperiert man dafür mit Warner Bros. Interactive Entertainment.

Das narrative und mit einer offenen Spielwelt versehene Rollenspiel Cyberpunk 2077 wird aber explizit ausschließlich in Nordamerika von Warner Bros. als Publisher und Distributor vertrieben. Mit dem Unternehmen hat man bei CD Projekt RED bereits entsprechende Erfahrungen gesammelt.

Michael Nowakowski, seines Zeichens SVP of Business Development bei CD Projekt RED, sagt diesbezüglich: "Wir haben mit Warner Bros. Interactive Entertainment bereits bei The Witcher 2: Assassins of Kings und The Witcher 3: Wild Hunt entsprechend zusammengearbeitet und beide Veröffentlichungen erwiesen sich als wirklich erfolgreich. Daher gehen wir diese neue Stufe unserer Kooperation mit großem Vertrauen an. Cyberpunk 2077 ist unser bislang größtes und ambitioniertestes Projekt und ich freue mich wirklich auf all die unglaublichen Dinge, die wir zusammen erreichen können."

Cyberpunk 2077 erscheint für PC, PS4 und Xbox One; einen konkreten Release-Termin gibt es aber trotz der heutigen Ankündigung leider weiter nicht.