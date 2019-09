Nach den Auftritten auf E3 und gamescom gibt es nun bereits den nächsten Videoclip zum extrem vielversprechenden Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED. Der neueste Trailer gewährt euch einen Blick hinter die Kulissen der RPG-Hoffnung.

CD Projekt RED hat ein weiteres Video zum Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht, zeigt dabei aber nicht nur reine Spielszenen. Vielmehr soll euch der neueste Trailer tiefere Einblicke in die Entstehung des Spiels gewähren.

Über drei Minuten lang ist der neueste Trailer lang und zeigt euch beispielsweise die Darsteller bei den Arbeiten im Motion-Capturing-Studio. Des Weiteren gewährt CD Projekt RED einige Eindrücke von Konzeptzeichnugen, Charaktermodellen und Cutscenes in den verschiedenen Entwicklungsstadien des Spiels.

Um das Ganze besser mit fertigen Ergebnissen vergleichen zu können, gibt es auch Sequenzen, in denen das sich in Arbeit befindliche Gameplay mit den in Trailern gezeigten Spielauszügen verglichen wird.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC; zu einem späteren Zeitpunkt soll eine Version für Google Stadia nachfolgen. Zuletzt wurde auch bestätigt, dass es nach dem Launch von Cyberpunk 2077 einen Multiplayer-Modus geben wird. Und auch der beliebte Modus New Game+ könnte später den Weg in das Sci-Fi-Epos finden.