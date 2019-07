Seit der E3 2019 in Los Angeles hat Cyberpunk 2077 endlich einen konkreten Release-Termin und lässt sich zudem vorbestellen. Auf dem PC erweist sich dabei besonders eine Plattform als angesagt.

So hat CD Projekt RED über den offiziellen Twitter-Account nun verlauten lassen, dass Cyberpunk 2077 für den PC besonders oft auf der Plattform GOG.com vorbestellt wird. Rund ein Drittel aller frühentschlossenen Käufer der PC-Fassung haben beim digitalen Anbieter zugeschlagen.

Das ist für das Entwicklerstudio besonders erfreulich, denn GOG.com gehört bekanntermaßen zu 100 Prozent zu CD Projekt RED. Das bedeutet gleichzeitig: Alle über diese Plattform generierten PC-Umsätze fließen auch vollständig zum Studio zurück. Auf anderen Plattformen wie Steam oder Epic Games Store werden hingegen Abgaben zwischen 12 und 30 Prozent an den jeweiligen Betreiber fällig.

#DidYouKnow — every third copy of the digital version of #Cyberpunk2077 for PC so far has been pre-ordered on @GOGcom! Thank you for your support — it’s breathtaking! pic.twitter.com/Oypidsi6lg