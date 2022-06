Nach dem überraschenden Erfolg mit der Animationsserie "Arcane" zu League of Legends hat Netflix mit "Cyberpunk: Edgerunners" nun bereits den nächsten ähnlich gelagerten Titel basierend auf einer bekannten Videospielmarke in Arbeit. Jetzt wurde ein erster Teaser veröffentlicht.

Zusammen mit den Entwicklern von CD Projekt RED entwickeln Netflix und Studio Trigger derzeit "Cyberpunk: Edgerunners". Dabei handelt es sich um eine animierte Serie zum Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 der Witcher-Macher, welche noch in diesem Jahr an den Start gehen soll.

Im Rahmen der Geeked Week von Netflix kündigten die Unternehmen an, dass der Startschuss für die Anime-Serie im September 2022 fallen soll; der taggenaue Termin steht zunächst noch aus. Dafür präsentierte man nun erste echte Szenen der Serie in einem Teaser-Clip:

Cyberpunk: Edgerunners - Teaser Trailer Auch der erste offizielle Teaser zur Netflix-Serie "Cyberpunk: Edgerunners" wurde nun präsentiert.

Ergänzend zum Teaser gibt es außerdem einen Behind-the-Scenes-Eindruck weiter unten, in dem ihr viele weitere Infos zur Entstehung und zur Thematik der Netflix-Serie erhaltet. Das eingangs zu sehende Keyart wurde indes von Chief Character Designer Yoh Yoshinari beigesteuert und ebenfalls frisch präsentiert. Darauf sind die beiden Protagonisten der Serie David und Lucy zu sehen.

"Cyberpunk: Edgerunners" wird eine eigenständige Geschichte in 10 Episoden erzählen. Ein Straßenkind rückt dabei in den Fokus, wie es in der von Technologie und Körper-Modifikation besessenen Stadt der Zukunft zu überleben versucht.