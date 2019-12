Anlässlich der The Game Awards 2019 wurden die nächsten Infohappen zum Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 publik. So hat CD Projekt RED jetzt erste Details zum Soundtrack des Hoffnungsträgers bekannt gegeben.

Cyberpunk 2077 soll euch natürlich auch musikalisch überzeugen und so hat CD Projekt RED jetzt erste Details zum Soundtrack des Sci-Fi-Rollenspiels bestätigt. Speziell für den Titel nehmen demnach etliche Künster eigens neue Tracks aufgenommen.

Wen bekommt ihr also in Cyberpunk 2077 zu hören? CD Projekt hat als Interpreten Run the Jewels, Refused, Grimes, A$AP Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kraviz, Deadly Hunta, Rat Boy und Tina Guo bestätigt. Einen Vorgeschmack auf die musikalische Untermalung, die ihr in Night City erwarten könnt, liefert euch der weiter unten folgende Blick hinter die Kulissen.

Im Zuge der Kooperation trat Grimes alias Clair Elise Boucher in der vergangenen Nacht auch auf den The Game Awards 2019 auf, wo sie ihren Song 4ÆM live auf der Bühne aufführte. Begleitet wurde die Aufführung von einem Musikvideo, das von der Welt von Cyberpunk 2077 inspiriert wurde. Neben der Musik für das Spiel wird Grimes auch dem Charakter Lizzy Wizzy in Cyberpunk 2077 ihre Stimme leihen - ein sehr beliebter Popstar im Cyberpunk-Universum.