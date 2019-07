Mit Sound Blaster AE-9 und Sound Blaster AE-7 bringt Creative zwei neue PCIe-Soundkarten auf den Markt, die mit Premium-Komponenten und neuesten Technologien glänzen wollen.

Nachdem auf jedem Motherboard ein Soundchip werkelt, haben Soundkarten einen großen Teil ihrer früheren Bedeutung verloren. Wer jedoch das Beste aus seinem PC herausholen will, greift weiterhin auf Soundkarten zurück. Creative hat mit Sound Blaster AE-9 und Sound Blaster AE-7 gleich zwei neue PCIe-Karten angekündigt.

Sound Blaster AE-9 ist Creatives Flaggschiff PCI-E Soundkarte. Sie nutzt hochwertige Komponenten, wie den ESS 9038 SABRE-Oberklassen-Referenz DAC der bis zu 129 dB DNR, mit PCM 32-bit 384 kHz Sampling und DSD64 Playback von verlustfreiem Audio mit ultra-niedriger Verzerrung und Jitter-Eliminierung. Sie besitzt zudem Nichicon-Gold-Kondensatoren, WIMA Film/Folien-Audio Kondensatoren und austauschbare OP-Verstärker.

Die neue CleanLine-Technologie will die Mikrofonpfade optimieren. Die neue Technologie besitzt eigens-entworfene Schaltkreise und Komponenten, die Spannungsprobleme beseitigen und unliebsame Geräusche isolieren, die durch die Energieversorgung von Hochleistungs-Grafikkarten entstehen. Die Sound Blaster AE-9 ist die erste Soundkarte, die so eine Technologie in ihren Kern integriert, wodurch Nutzer keinen Desktop-Mixer benötigen.

Die Sound Blaster AE-7 setzt auf einen Hi-Res ESS SABRE-Oberklasse 9018 DAC, der bis zu 127 dB DNR mit 32-bit 384 kHz Sampling und DSD64 Playback besitzt. Beide Karten verfügen über 5.1 und 7.1 Surround Virtualisierung zusammen mit Dolby Digital Live und DTS Connect Kodierung, sowie diskrete Xamp Kopfhörer-Verstärker mit Push-Pull Design und neue ACM-Module nebst neu entworfener Sound Blaster Command Software.

Sound Blaster AE-9 (Vorbestellung) und Sound Blaster AE-7 kosten jeweils 339.99 Euro und 229.99 Euro und sind auf Creative.com erhältlich. Aktuell gibt es zudem ein Angebot, alte Soundkarten mit einem 15% Rabatt auf die neuesten Sound Blaster Produkte upzugraden.