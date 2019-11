Creative Technology gibt kürzlich die Veröffentlichung der Creative T100 bekannt, die neueste Addition ihrer langlaufenden T-Serie von 2.0 Desktop-Lautsprecher-Systemen.

Nicht jeder zockt per Headset, manche haben gern ein paar Boxen neben dem Monitor, um sich spielerische Klanggewitter um die Ohren ballern zu lassen. Die T100 bringen einiges an Audio-Leistung mit, trotz ihrer minimalistischen Ausführung. Basis sind 2.75” rundum Treiber, die mit eingebautem digitalen Amp angetrieben werden und von der verbesserten BasXPort-Technologie profitieren mit einer totalen Leistung von 40W und 80W in der Spitze.

Die T100 bieten eine Vielzahl an Verbindungsoptionen – Bluetooth 5.0, 3.5 mm AUX-in, Optical-in und einen USB FLAC-Player – die alle durch eine Fernbedienung angesteuert werden können. Mit Abmessungen von 216 x 90 x 123 mm sind sie zudem sehr kompakt und sollten auf die meisten Schreibtische passen.

Creative T100 ist erhältlich für EUR 99.99 (exklusive MwSt.) auf Creative.com.