Mit der hauseigenen Super X-Fi Technologie, die Hörern ein optimales Surround-Sound-Erlebnis in die Ohren pusten will, konnte Creative auf der CES 2019 reichlich Preise einheimsen und baut dementsprechend die Serie weiter aus. Das SXFI Theater für 199,99 Euro ist nun eine kabellose Variante, die auf die weitgehend latenzfreie 2.4-GHz-Technologie setzt und euch dank Audio-Holographie optimalen Surround-Sound liefern will. Davon profitieren allerdings nicht alle Anwendungsbereiche.

Wie schon bei vorherigen Modellen der SXFI-Reihe könnt ihr euch auf solide Verarbeitung und eine eher dezente Optik gefasst machen. Mattschwarz ohne große Schnörkel ist angesagt, lediglich jeweils ein konfigurierbarer LED-Ring an beiden Ohrmuscheln sorgt für optische Highlights, so man das denn will. Wer mit seinem Headset auch mal die Bude verlassen will, muss also keine Sorge haben, dass er kräftig ausgelacht wird.

Das Headset wiegt zwar satte 346 Gramm (mit Mikrofon) und das Kopfpolster wirkt etwas schmalbrüstig. Unbequem zu Tragen ist es aber nicht dank der dicken und weichen Ohrpolster mit Kunstlederbezug, die das Gewicht gut abfangen und auch Brillenträgern nicht ungebührlich auf den Keks gehen. Auch über mehrere Stunden konnten wir keine schmerzenden Druckstellen wahrnehmen.

Die Ausstattung kann sich sehen lassen und bringt im Grunde alles mit, was ihr benötigt. Der USB-Dongle für die Wireless-Übertragung kann wahlweise direkt an den PC gestöpselt werden, aber auch eine USB-Verlängerung mit einer kleinen Docking-Station ist dabei. Das USB-Ladekabel wird via Type-C am Headset angeschlossen und kann ebenfalls wahlweise am PC oder der Docking Station genutzt werden. Wer das Headset an einem Gamepad oder mobilen Gerät nutzen will, findet zudem ein hinreichend langes Klinkenkabel in der Packung.

Die Bedienelemente befinden sich samt und sonders an der linken Ohrmuschel und sind recht gut voneinander abgegrenzt. Mit dabei sind SXFI-Taste, Lautstärkedrehrad, Mikrofontaste, Klinkenanschluss, Type-C-Anschluss, Powerschalter sowie ein Anschluss für das beiliegende abnehmbare und erfreulich gute Mikrofon. Dessen Mikrofonarm ist dank Drahtgeflecht gut positionierbar, lobenswerterweise wurde auch an einen Poppschutz aus Schaumstoff gedacht.

Kabellos kann das SXFI Theater dank seines USB-Dongle an PC, MAC, PS4 und Nintendo Switch genutzt werden. Xbox-User müssen sich mit dem Klinkenkabel am Gamepad zufrieden geben. Aufgrund der besseren Konfigurationsmöglichkeiten dank Software empfiehlt sich aus unserer Sicht vor allem der Einsatz an PC und MAC, zumal via USB-Dongle auch die Nutzung der Super X-Fi Technik zum Einsatz kommt, die den Klang gegenüber dem eher unspektakulären analogen Sound massiv aufwertet. Wer sein Headset nebenher auch viel am Gamepad oder mobilen Geräten nutzt, findet bessere Alternativen.

Positiv fällt die Akkulaufzeit ins Auge. Bei abgeschalteter Beleuchtung kommen problemlos zwischen 25 und 30 Stunden zusammen, bevor das Theater wieder an die Stromquelle muss. Eine permanente Ladestandsanzeige ist nicht vorhanden, ihr könnt aber per Knopfdruck feststellen, ob euer Headset noch genügend Saft hat. Die Reichweite der 2.4-GHz-Übertragung liegt bei etwa zehn Metern und entspricht damit im Wesentlichen dem üblichen Standard. Eine (optionale) BlueTooth-Verbindung ist bei diesem Modell nicht möglich.

Die 50-mm-Neodymium-Treiber des Headsets werkeln mit den gewohnten 20 bis 20.000 Hz bei einer Impedanz von 32 Ohm. Wie schon erwähnt, haut uns der Klang bei analoger Nutzung oder mit abgeschaltetem Super X-Fi nicht aus den Socken. Aktiviert ihr aber den Effekt und kalibriert die Audio-Holographie, geht wahrlich die Sonne auf. Das funktioniert allerdings nur im Wireless-Betrieb, da sich der zuständige DSP im USB-Dongle versteckt.

Zur Kalibrierung ist allerdings die Nutzung der SXFI App erforderlich (kostenlos verfügbar für iOS und Android). Mittels Handykamera nehmt ihr quasi eine Kopf- und Ohrvermessung vor, wodurch das Klangbild individualisiert wird. Allein ist es allerdings ein mühsames Unterfangen, das eigene Ohr zu knipsen, den Job solltet ihr also einem Kumpel überlassen. Nach einer Registrierung könnt ihr das so erstellte Profil in die Cloud jagen und fortan jederzeit herunterladen, am PC mit der SXFI Control Software.

Der Aufwand lohnt sich. Die errechnete Positionierung der Klangquellen kommt „echtem“ Surround-Sound deutlich näher als das sonst übliche Virtual Surround für Headsets. Das Ergebnis ist ein enorm breites Rundum-Klangbild mit hervorragender Richtungswahrnehmung, das sowohl bei Filmen als auch Spielen kräftig die Muskeln spielen lässt.

Auch die Abmischung gefällt uns im Super X-Fi Modus sehr gut. Die Bässe sind präsent, aber nicht zu dominant, die Höhen klar und kräftig, die Mitten setzen sich gut durch. Klanggewitter a la Battlefield oder Call of Duty geben euch so ein richtig schönes Mittendringefühl und die Richtungswahrnehmung hilft, etwaige Gegner schnell und präzise zu orten. Auch Filme oder Serien profitieren enorm vom Super X-Fi, es kommt tatsächlich ein „Wie im Kino“-Gefühl auf. In der Control Software könnt ihr zudem noch eigene Equalizer-Settings erstellen und zwischen Stereo, 5.1 und 7.1 wechseln. Auf halbgare Presets hat Creative dankbarerweise nun endlich verzichtet.

Das klingt nach einem tollen Allround-Headset, bei Musik scheiden sich allerdings die Geister. Konzert- oder Live-Aufnahmen profitieren durchaus von der erhöhten räumlichen Wahrnehmung und der insgesamt ausgewogenen Abmischung. Bei Studioaufnahmen oder gesangsintensiven Akustikstücken schwächelt das Theater allerdings, vor allem weil durch die Surround-Berechnung unschöne Halleffekte entstehen und die Vocals zuweilen etwas untergehen. Ohne Super X-Fi hingegen klingt das Headset dann doch eher banal. Es ist halt kein audiophiles Headset, sondern, wie der Name Theater schon sagt, vor allem für Entertainmentmedien gedacht.

Greift zu, wenn... … ihr vor allem auf guten Surround-Sound für Spiele und Filme/Serien scharf seid, die ihr am PC oder MAC konsumiert. Spart es euch, wenn... … ihr euer Headset vornehmlich an einer Konsole oder an mobilen Geräten nutzen wollt.