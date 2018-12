Im Rahmen der Game Awards wurde die erwartete Neuauflage von Crash Team Racing offiziell angekündigt. Auch eine Switch-Fassung soll es geben, doch diese erscheint nun womöglich später als geplant.

Kaum angekündigt, könnte auch schon die erste Verschiebung in Sachen Crash Team Racing: Nitro-Fueled ins Haus stehen, obwohl der Release des Funracers ja noch einige Monate entfernt ist. Auf den Game Awards 2018 hatte Activision das Remake des gelungenen Mario-Kart-Konkurrenten für PS4, Xbox One und Switch bestätigt; der Release soll am 21. Juni 2019 über die Bühne gehen. In einem Fall könnte daraus aber womöglich nichts werden.

Die Rede ist von der Switch-Umsetzung des Titels, die möglicherweise länger auf sich warten lassen könnte. Grund zur Annahme liefern einerseits erste Händler, die Vorbestellungen der Switch-Version von Crash Team Racing: Nitro-Fueled stornieren.

Andererseits erhält das Gerücht auch von offizieller Seite erste Nahrung, denn auf der offiziellen Webseite wurde der Release-Termin für die Switch-Version kurzerhand in "Coming Soon" geändert. Vom 21. Juni 2019 ist insoweit auch dort nicht mehr die Rede.

Eine offizielle Bestätigung in Form einer entsprechenden Bekanntgabe durch Activision steht noch aus, so dass ihr die Meldung wirklich noch als Gerücht einstufen solltet. Allerdings wäre es auch keineswegs etwas Ungewöhnliches, wenn eine Switch-Version später als die anderen Konsolenfassungen eines Spiels erscheint. Für die Nintendo-Konsole sind gemeinhin größere Anpassungen notwendig und nicht selten wird die Portierung auf ein spezialisiertes Studio ausgelagert, was zu Verzögerungen führen kann. Ob dem auch in diesem Fall so ist, ist jedoch nicht bekannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

Crash Team Racing: Nitro-Fueled soll am 21. Juni 2019 für PS4, Xbox One und bis auf Weiteres auch für die Switch erhältlich sein.