Bereits kürzlich verdichteten sich erste Anzeichen, dass Activision nach dem Erfolg der Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy nun einen komplett neuen Teil der Kultreihe ankündigen könnte. Jetzt bereitet der Publisher offenbar die offizielle Bestätigung für diese Woche vor.

Fans von Crash Bandicoot dürfen sich womöglich schon in dieser Woche freuen, wenn Activision einen komplett neuen Teil der Serie ankündigt. Zumindest scheint der Publisher Entsprechendes nun anzudeuten!

Wie sich herausstellt, haben gleich sieben bekannte Social-Media-Influencer von Activision kurz vor Weihnachten ein kleines Präsent erhalten. Dabei handelt es sich jeweils um Produkte, die Crash Bandicoot zum Thema haben.

Wie der YouTube Canadian Guy Eh berichtet, kamen diese Geschenke ohne Vorankündigung quasi aus dem Nichts bei ihm an. Activision hat diese also zumindest nicht als Teil einer bezahlten Promo-Kampagne versendet, will aber ganz offensichtlich auf diesem Wege für eine gewisse Berichterstattung sorgen und vermutlich die baldige Bestätigung der im Netz umherschwirrenden Gerüchte um einen neuen Serienteil vorbereiten.

7 LARGE SCALE influencers have just received Crash products with little Santa hats on them out of the blue.



Strap in and hang on. Things are about to go nuts.#CrashBandicoot #CrashPartner pic.twitter.com/DkxvyUr7to — Canadian Guy Eh (@Canadianguyehh) 7. Dezember 2019

Warum man sich dessen so sicher sein kann? Fast genau vor einem Jahr fuhr Activision schon eine ähnliche Schiene und verschickte Cookies im Crash-Stil an verschiedene Influencer. Kurze Zeit später wurde Crash Team Racing: Nitro-Fueled offiziell angekündigt. Die Geschichte scheint sich also in diesem Jahr zu wiederholen.

Das gilt umso mehr, als dass sich in dieser Woche gleich zwei passende Gelegenheiten für eine Ankündigung bieten: Am morgigen Dienstag zeigt Sony die letzte Ausgabe von "State of Play" in diesem Jahr. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Activision die Bühne der The Game Awards 2019 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nutzt, um vermutlich wirklich ein komplett neues Crash Bandicoot anzukündigen. Bisherige Spekulationen gingen von einem Release des neuen Titels im kommenden Jahr 2020 aus.

Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden!