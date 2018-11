Auf der X018 hat Microsoft einen Release-Termin im Xbox Game Pass für Crackdown 3 und den neuen Multiplayer-Modus Wrecking Zone angekündigt.

Die X018 aus Mexico ist vorbei. Mitunter zu den spannendsten Ankündigungen gehört ein neuer Release-Termin für Crackdown 3, das schon vielfach verschoben werden musste. Nun soll der Action-Titel am 15. Februar erscheinen - und als hauseigener Titel natürlich auch gleich im Xbox Game Pass. Heißt: Wenn ihr Abonnenten seid, könnt ihr den Titel ohne weitere Kosten sofort spielen. Natürlich nur, wenn es diesmal bei dem Termin bleibt. Schließlich sollte Crackdown 3 bereits 2016 erhältlich sein und wurde, sehr zum Leidwesen der Fans, mehrfach auf lange Sicht verschoben.

Darüber hinaus erstmals der neue Multiplayer-Modus Wrecking Zone gezeigt, bei dem der Name Programm ist. Ihr zerstört eure Umgebung auf jede erdenkliche Art, um eure Gegner zu erledigen, was ja auch allgemein das Aushängeschild der Reihe ist. In zwei Fünfterteams müsst ihr die gegnerische Manschaft mit dynamischen Luft- und Landmanövern auseinandernehmen.

In Crackdown 3 müsst ihr die offene Welt von New Providence aus den Händen der Organisation TerraNova zurückerobern, indem ihr die Stadt in ihre Einzelteile zerlegt. Um euch auf den neuen Teil einzustimmen und vielleicht auch, um euch für die lange Wartezeit zu vertrösten, wird das erste Crackdown bis zum 30. November kostenlos im Microsoft Store verteilt, auf der Xbox One X auch in verbesserter Form.