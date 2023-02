Counter-Strike ist eines der Shooter-Urgesteine, das sich mittlerweile mit am längsten am Markt hält. Trotzdem hat das Spiel kaum etwas von seiner Anziehungskraft verloren - was sich nun auch in einem neuen Rekord äußert!

Counter-Strike: Global Offensive ist einfach überhaupt nicht tot zu kriegen. Ganz im Gegenteil: Der Taktik-Shooter ist gegenwärtig vielleicht so beliebt und angesagt wie nie zu vor - und das äußerst sich vor allen Dingen in den Spielerzahlen, die nun einen neuen Rekord verzeichnen konnten.

Zum zweiten Mal überhaupt zockten mehr als 1,3 Millionen Spieler weltweit gleichzeitig den Taktik-Shooter via Steam. Dabei stellte der Titel mit seinem entsprechenden Peak am 11. Februar 2023 einen Allzeit-Rekord auf. Exakt 1.320.219 Spieler waren in der Spitze gleichzeitig in Counter-Strike: Global Offensive unterwegs.

Gegenüber dem vorherigen Rekord legte der langjährige Shooter demnach noch einmal über 10.000 Spieler drauf, lag dieser doch bei 1.308.963 gleichzeitigen Zockern im Jahr 2020. Der neue Rekord ist auch deshalb bemerkenswert, als dass Global Offensive von Valve am 21. August 2012 veröffentlicht wurde und daher schon über 10 Jahre am Markt ist. Diese Version war auf Grundlage des vorherigen Counter-Strike: Source veröffentlicht worden.

Trotz des Alters erfreut sich der Titel damit weiterhin extrem großer Beliebtheit. Vor allen Dingen in der kompetitiven Szene hat Counter-Strike: Global Offensive weiter eine immense Popularität.

Der Erfolg des Spiels lässt sich auch auf andere Art ausdrücken. Im Jahr 2021 wanderte beispielsweise ein Rifle-Skin für sage und schreibe 780.000 US-Dollar über die virtuelle Ladentheke. Mit Riot Games zog zudem ein Konkurrent Inspiration aus dem Spiel, die schlussendlich im ebenfalls seit 2020 extrem erfolgreichen Valorant mündeten.