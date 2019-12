Weitere gute Nachrichten für Besitzer des Xbox Game Pass: Laut Xbox-Chef Phil Spencer wird das Action- Adventure Control bald ein Teil des Spiele-Abos.

Update: Dementi folgt sofort - doch nicht im Xbox Game Pass? (05.12.2019 - 19:05 Uhr)

Die Meldung, dass das recht aktuelle Control von Remedy den Xbox Game Pass bereichern soll, ließ durchaus aufhorchen. Allerdings folgte nun ein umgehendes Dementi durch Publisher 505 Games und Remedy selbst. Via Twitter heißt es: "Die Information, dass Control in den Xbox Game Pass kommt, wie in einem kürzliche Mixer-Stream berichtet, ist nicht korrekt. Wir haben keine Neuigkeiten oder Ankündigungen in Bezug auf den Xbox Game Pass zum gegenwärtigen Zeitpunkt."

The information about Control coming to Xbox Game Pass as reported on a recent Mixer stream is incorrect. We have no news or announcements regarding Xbox Game Pass at this time. — Control (@ControlRemedy) 5. Dezember 2019

---

Bestätigt: Remedy-Titel kommt für Xbox Game Pass (05.12.2019 - 17:35 Uhr)

In einem Charity-Stream auf Mixer hat Phil Spencer von Microsoft angekündigt, dass Control zukünftig ein Teil vom Xbox Game Pass sein wird. Das Action-Adventure von Remedy Entertainment hat seiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das würde der Xbox Game Pass sicherlich ändern.

Control erschien am 27. August 2019 für Xbox One, Windows 10 PC und PlayStation 4. Es gilt als größtes Projekt der Entwickler hinter Titeln wie Alan Wake und Quantum Break. Einen genauen Termin für die Veröffentlichung im Xbox Game Pass gibt es derzeit noch nicht. Hier könnt ihr unseren Test von Control nachlesen.

Kürzlich äußerte sich Tero Virtala, CEO des Entwicklerstudios, zu Control. Er erwähnte, dass der Titel in drei Jahren mit einem Budget von weniger als 30 Millionen Euro produziert wurde. Auch wenn Control bei der Veröffentlichung keinen Platz in den oberen Charts erreichen konnte, so sei Remedy Entertainment mit konstanten Verkäufen in einer guten Position. Außerdem wurde der Titel bei den diesjährigen Game Awards als Game of The Year nominiert und reiht sich neben Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice, The Outer Worlds und Super Smash Bros. Ultimate ein.