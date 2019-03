Lange hat es gedauert, nun endlich hat Control, das neueste Spiel von Remedy einen konkreten Termin. Allerdings dauert es noch ein Weilchen.

Seit gestern geistert es heimlich im Xbox Store herum, inzwischen ist es offiziell: Control, das neueste Spiel der Alan-Wake- und Quantum-Break-Macher Remedy wird am 27. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es wird der erste Titel des Studios sein, der nicht ausschließlich für Xbox und PC erscheint. Seit der Ankündigung während der letzten E3 ist es aber recht still um das Projekt geworden.

Die Handschrift des Studios lässt sich aber ganz klar erkennen: Ein mysteriöser Held, übernatürliche Elemente und ein Geheimnis, dass es zu lüften gilt. Ihr schlüpft in die Rolle von Jesse Faden, die neue Chefin der Control-Abteilung. Die Einheit untersucht paranormale Ereignisse, die diesmal das Hauptquartier heimsuchen.

Sicher wird Control auf der diesjährigen E3 einen Auftritt bekommen. So kurz vor Release wäre es die perfekte Gelegenheit, mehr Gameplay zu zeigen und das Spiel dem Publikum schmackhaft zu machen.