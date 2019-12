Für Fans des Taktik-Klassikers Commandos brechen rosige Zeiten an. Nicht nur erhält der damalige Blockbuster Commandos 2 ein HD Remaster, auch ein komplett neues Next-Gen-Commandos ist nun konkret geplant.

In einer Pressemitteilung ließ Kalypso Media heute durchaus aufhorchen, denn mit den Commandos-Rechten hat man offenbar viel vor. So hat man heute bestätigt, dass die Gründung eines komplett neuen Entwicklerstudios in Deutschland konkret geplant ist und im ersten Quartal 2020 über die Bühne gehen soll. Standort des neuen Studios wird der Großraum Frankfurt am Main sein.

Das ist für Commandos-Fans deshalb interessant, weil sich der neue Entwickler ganz spezifisch mit der Entstehung eines komplett neuen Serienablegers für PC und Next-Gen-Konsolen befassen soll. Neben dem Commandos 2 HD Remaster befindet sich also weiterer Nachschub in Arbeit, der dann voll auf der Höhe der Zeit angekommen sein dürfte.

Simon Hellwig, Geschäftsführer der Kalypso Media Group, kommentiert die heutigen Nachrichten wie folgt: WWir möchten unsere internen sowie externen Entwicklungskapazitäten in den nächsten Jahren massiv quantitativ und qualitativ aufstocken. Die Gründung eines weiteren deutschen Studios ist ein klares Bekenntnis, nicht nur zu unseren eigenen Wachstumsplänen, sondern auch zum Games-Standort Deutschland in Bezug auf die potentielle wirtschaftliche Förderung und die steigende kulturelle Akzeptanz in unserem Land. Commandos ist eine großartige, weltweit bekannte Marke und wir werden alles daransetzen, die Erwartungen der globalen Community zu erfüllen und können es kaum erwarten, loszulegen."

Die Leitung des neuen Studios wird Branchenveteran Jürgen Reußwig als Director übernehmen. Dieser war zuvor bereits Studioleiter bei Sunflowers und Geschäftsführer der Games Distillery.

Wer sich die Wartezeit auf das komplett neue Commandos versüßen möchte, kann sich den kommenden Freitag vormerken. Ab dem 13. Dezember kann das Commandos 2 HD Remaster für PC im Kalypso Store vorbestellt werden und bietet euch dann auch einen direkten Beta-Zugang. Der Release der Vollversion ist für den 24. Januar 2020 geplant.