So könnt ihr es jetzt auf dem PC ausprobieren!

Mit Code Vein hat Bandai Namco in diesem Herbst ein Vampir-Actionspiel abgeliefert. Wer bislang nicht zugeschlagen hat, kann sich den Titel auf dem PC nun gefahrlos näher ansehen.

Wer auf der Suche nach neuem Spielefutter für die Feiertage ist, aber nicht unbedingt die Katze im Sack kaufen möchte, der bekommt nun eine neue Probiergelegenheit. Das im Herbst von Bandai Namco veröffentlichte Vampir-Epos Code Vein hat auf dem PC nun nämlich eine neue Demo erhalten.

Anhand dieser Probierversion könnt ihr euch den Titel ohne finanzielles Risiko selbst einmal näher anschauen und euch anschließend entscheiden, ob ihr zur Vollversion greifen wollt oder nicht. Die Demo steht via Steam zum Download bereit und ermöglicht es euch, mit dem Charakter-Creator zu experimentieren, einen eigenen Wiedergänger zu erschaffen und eure Fähigkeiten anschließend auf die Probe zu stellen.

Dazu könnt ihr einen frühen Abschnitt des Spiels allein oder sogar mit einem Freund im ebenfalls enthaltenen Koop-Modus bewältigen. Darüber hinaus ist die Sonderzone "Depths: Town of Sacrifice" enthalten, in welcher ihr erneut gegen zuvor besiegte Bosse antreten könnt, um an Dunst, neue Waffen und Material zu kommen.

Wie das heutzutage üblich ist, könnt ihr alle Charaktere aus der Demo bei einem Kauf der Vollversion dann direkt in diese übernehmen.

Das Action-Rollenspiel ist für PS4, Xbox One und PC erhältlich.