Merchandise-Store zu Witcher, Cyberpunk 2077 und Co.

CD Projekt RED ist vor allen Dingen unter Rollenspiel-Fans natürlich ein Begriff. Das Team will die eigenen Marken nun auch außerhalb der Videospielwelten weiterentwickeln und hat jetzt einen offiziellen Merchandise-Store gestartet.

Ihr zählt zu den absoluten Hardcore-Fans von The Witcher oder könnt den Release des vielversprechenden Sci-Fi-Rollenspiels Cyberpunk 2077 kaum erwarten? Ihr wollt das auch außerhalb der Videospielwelten zeigen? Dann hat CD Projekt RED genau das Richtige für euch, denn heute ist der Startschuss für den offiziellen Merchandise-Store des Kult-Entwicklers gefallen.

In Europa ist dieser unter eu.store.cdprojektred.com zu erreichen. Interessierte finden dort vom Studio gestaltete offizielle Sammler- und Kleidungsstücke zu den eigenen Spielereihen, darunter eben beispielsweise The Witcher 3 oder Cyberpunk 2077. Die Produktlinien sollen zukünftig nach und nach um neue Artikel und auch Kategorien erweitert werden, so dass echte Fans dort fündig werden sollten.

Aktuell erwartet euch eine Auswahl an T-Shirts und Kapuzenpullovern mit Designs der verschiedenen Spiele, ein sprechender Plüschtier-Troll namens Shop, ein Notizbuch mit Witcher-Motiven oder auch ein echter Sammlergegenstand: eine spezielle, handgemalte 12-Zoll-Polystone-Figur, die Witcher-Protagonist Geralt von Riva als Ronin-Monsterjäger darstellt. Diese Figur kann zumindest bereits vorbestellt werden.

Der Shop ist derzeit in der gesamten Europäischen Union verfügbar. Der Versand in weitere Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten und Kanada, wird in naher Zukunft verfügbar sein.