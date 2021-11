Der Launch eines neuen Call of Duty ist immer rekordverdächtig, was die Verkaufszahlen angeht. Der neue Teil, Call of Duty: Vanguard, ist zwar ebenfalls erfolgreich, kommt aber dennoch nicht so recht in Schwung.

Wenn ein neues Call of Duty erscheint, ist das nicht selten mit neuen Verkaufsrekorden verbunden. Call of Duty: Vanguard scheint dabei allerdings eine Ausnahme zu sein. Zwar ist der Titel durchaus erfolgreich gestartet und nach FIFA der bisher zweiterfolgreichste Launch des Jahres, aber zumindest in Großbritannien sind die Zahlen eher ernüchternd.

Laut GSD liegen die Zahlen der Launch-Woche immerhin um satte 40 Prozent unter denen von Call of Duty: Black Ops Cold War im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Insgesamt soll der bisher schlechteste Verkaufsstart eines Spiels der Serie in den letzten 14 Jahren sein. Lediglich Call of Duty: Modern Warfare aus dem Jahre 2007 verkaufte sich im gleichen Zeitraum weniger als Vanguard.

Über die Gründe kann natürlich spekuliert werden. Zum einen sind die WWII-Teile traditionell schwächer als die Black-Ops-Reihe, wenn es um die Verkaufszahlen geht. Zum anderen dürfte aber auch die gesamte Situation um Activision Blizzard negativen Einfluss auf die Verkäufe haben.

Ganz abgesehen davon ist Vanguard allerdings auch nicht gerade ein Highlight der Serie, wie unser Kollege Matthias auch bereits in seinem Test zu Call of Duty: Vanguard anmerkt. Für ihn ist es so ziemlich der schwächste Teil der Reihe seit Jahren.