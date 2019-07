Im Oktober wird das neue Call of Duty: Modern Warfare offiziell erhältlich sein und im Vorfeld wird es wie gewohnt auch wieder eine Beta-Testphase geben. Der Termin für diese könnte nun vor der Ankündigung geleakt worden sein.

Am 01. August wird Infinity Ward den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare ausführlich vorstellen und dann möglicherweise auch andere interessante Infos wie den Termin der eingeplanten Beta-Testphase preisgeben. Eben jener könnte nun aber schon vorab geleakt worden sein.

Abermals schickt sich nun der YouTube-Channel TheGamingRevolution an, Infos rund um Call of Duty schon vor der offiziellen Bestätigung publik zu machen; bereits in der Vergangenheit erwiesen sich die Quellen des Channels als zuverlässig was die Shooter-Reihe betrifft.

Eine dieser Quellen hat dem YouTube-Channel nun verraten, dass die Beta voraussichtlich am 20. August 2019 zunächst auf der PlayStation 4 starten wird. Die anderen Plattformen, sprich: Xbox One und PC, sollen dann ab dem 27. August 2019 ebenfalls einen ersten Blick auf den Multiplayer-Modus des Spiels riskieren dürfen.

Die vermeintlichen Termine passen gut in den Zeitplan bis zum Release der Vollversion am 25. Oktober 2019. Zudem würde die Beta-Testphase so mit der gamescom 2019 in Köln zusammenfallen und ließe sich dementsprechend gut promoten.

Bleibt abzuwarten, ob sich die Infos des YouTube-Channels auch wirklich so bestätigen, denn eine offizielle Ankündigung steht zunächst aus. Die gleiche Quelle ließ zuletzt auch mit ersten vermeintlichen Details zum Spec-Ops-Modus im Titel aufhorchen.