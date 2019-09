In der heutigen Ausgabe des Videoformats "State of Play" hatte auch Call of Duty: Modern Warfare einen großen Auftritt. Gezeigt wurde endlich der Story-Trailer zur Kampagne, es gab aber auch Infos zu PS4-exklusiven Inhalten, die es nun doch wieder geben wird.

Im Vorfeld von Sonys Videoformat "State of Play" wurde heute Abend bereits der Story-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare ins Netz geleakt, jetzt ist dieser auch offiziell zu sehen. Dieser gewährt den bislang besten und intensivsten Eindruck der Kampagne, die es im diesjährigen Teil ja wieder geben wird. Zu sehen ist darin unter anderem Captain Price, der einem Bürgerkrieg nahe kommende Zustände in den Griff bekommen will. Die Situation gerät jedoch außer Kontrolle und chemische Waffen gelangen in die falschen Hände.

Losgelöst vom neuen Trailer gab es aber auch noch interessante Infos rund um das Spiel. So hat Activision im Anschluss auch den Vorbesteller-Bonus für alle frühentschlossenen Käufer bekannt gegeben: das XRK Weapon Pack. Dieses beinhaltet eine M4 Assault Rifle und die XRK .357 Handfeuerwaffe.

Noch interessanter ist zudem die Tatsache, dass es nun doch wieder Spielinhalte geben wird, die zunächst exklusiv auf der PS4 aufschlagen werden. Da man den kompetitiven Multiplayer aber aufgrund der neuen Cross-Play-Mechaniken in Sachen Inhalte deckungsgleich halten und diese simultan veröffentlichen möchte, beschränkt man sich dieses Mal auf einen anderen Part des Spiels: den zurückkehrenden Spec-Ops-Modus.

Dieser Modus soll Berührungspunkte zur Hauptkampagne aufweisen und regelmäßig zunächst auf der Sony-Konsole sein Debüt geben, ehe PC und Xbox One zu einem späteren Zeitpunkt mit entsprechenden Missionen bedient werden.