Neue Gameplay-Mechanik an Bord

Call of Duty: Modern Warfare

Mit Call of Duty: Modern Warfare führt Infinity Ward eine neue Mechanik ein, die das Zielen vereinfachen wird.

Call of Duty: Modern Warfare wird euch das Nachladen erleichtern. Durch eine überarbeitete Mechanik wird der Wechsel des Magazins keinen negativen Einfluss mehr auf das Zielen haben. Genannt wird dieses Verhalten Aiming Down Sight, kurz ADS. Dieses Abweichen vom Ziel entfällt beim Nachladen, wodurch ihr euch nicht erst neu ausrichten werden müsst.

Darüber hinaus werden die Animationen überarbeitet, um die Realität besser abzubilden. Verschiedene Waffentypen sollen sich beim Nachladen ganz unterschiedlich verhalten, abhängig von ihrer Form und ihres Gewicht.

Allgemein wird sehr viel Wert darauf gelegt Handhabungsanimationen an die aktuelle Situation anzupassen, beispielsweise, wenn ihr eine Treppe empor lauft oder euch umdreht. Haltet ihr vor allem die erste Änderung für sinnvoll oder habt ihr euch bereits so sehr an das Waffenverhalten beim Nachladen gewöhnt, dass ihr es gar nicht mehr anders wollt?