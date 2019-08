Ab dem 25. Oktober 2019 wird bekanntermaßen das neue Call of Duty: Modern Warfare verfügbar sein, doch schon am kommenden Wochenende wird es erstmals die Möglichkeit geben, sich das Spiel online im Rahmen einer Alpha-Testphase anzusehen.

Wer es gar nicht mehr erwarten kann, endlich Hand an den neuen Shooter Call of Duty: Modern Warfare anlegen zu dürfen, der muss nicht zwangsläufig der gamescom in Köln einen Besuch abstatten. In der "Opening Night Live" zur deutschen Publikumsmesse wurde nun nämlich auch eine Alpha-Testphase zum Spiel von Publisher Activision angekündigt.

Dieser Alpha-Test findet bereits ab dem kommenden 23. August statt und umfasst den kompetitiven 2-vs-2-Multiplayer-Modus. Die ganze Sache hat aber einen Haken: Die Alpha steht zunächst ausschließlich auf Sonys PlayStation 4 in dieser Form zur Verfügung; Spieler auf PC und Xbox One schauen insoweit erst einmal in die Röhre und müssen sich in Geduld üben. Auf der PS4 indes handelt es sich um eine offene Alpha-Testphase ohne weitere Zugangsbeschränkung.

Was erwartet euch in der Alpha des Duos-Modus? Insgesamt fünf Karten werden mit von der Partie sein: Stack, King, Speedball, Docks und Pine. Insofern dürft ihr euch auch ein Bild von den verschiedenen Spielweisen machen, die das Spiel mit sich bringen wird, denn es sind sowohhl weitläufigere Wälder als auch Kämpfe auf engem Terrain dabei.

Ab dem 12. September 2019 ist auch eine Beta-Testphase zu Call of Duty: Modern Warfare geplant.