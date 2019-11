Call of Duty: Modern Warfare hatte einen extrem guten Start, doch den beliebten Zombies-Modus gibt es dieses Mal nicht. Könnte dieser womöglich nun doch noch nachfolgen?

Aufgrund des realistischeren Ansatzes von Call of Duty: Modern Warfare kehrte der beliebte Zombies-Modus in diesem Jahr nicht zurück. Das tat dem Erfolg zum Verkaufsstart keinen Abbruch, doch Fans fragen sich natürlich, ob es doch noch Zombies in Modern Warfare geben könnte. Ein Dataminer macht zumindest Hoffnung.

Dataminer That1MiningGuy hat sich die Dateien der PC-Fassung von Call of Duty: Modern Warfare ganz genau angesehen und ist auch auf einen Zombies-Hinweis gestoßen. In einer Datei findet sich demnach die Code-Zeile PRESENCE/MP_ZOMBIES - ein klarer Hinweis, dass es Zombies in irgendeiner Form doch noch in Modern Warfare geben könnte.

Interesting here, I do see zombies there after all :) pic.twitter.com/w43i80JF7M — That1MiningGuy (@That1MiningGuy) 2. November 2019

Allerdings gibt es auch eine Einschränkung, wenn ihr euch über das Gerücht Gedanken macht: Die Zeile findet sich in einer Auflistung verschiedener Karten des Shooters, so dass es sich womöglich nicht um einen Hinweis auf einen Zombies-Modus handelt. Stattdessen wäre auch denkbar, dass es eine neue Map mit Zombies-Thema geben könnte oder einfach nur einen speziellen Multiplayer-Modus mit einem solchen Setting. Einen vollständigen Zombies-Modus muss das nicht bedeuten. Auch ist nicht auszuschließen, dass es sich auch um ein Überbleibsel aus der Entwicklungsphase handelt, das gar nicht mehr weiter verfolgt wird.

Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden!