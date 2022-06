Es tut sich was im Call-of-Duty-Land. Am gestrigen Abend wurde Modern Warfare 2 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und natürlich gibt es einen Haufen interessanter Infos.

Update:

Kurz nach der offiziellen Ankündigung hatte das neue Call of Duty: Modern Warfare II auch schon seinen ersten öffentlichen Auftritt: Beim Summer Game Fest wurde ein 8-minütiger Gameplay-Trailer gezeigt. Darin zu sehen ist das Level Dark Water, das sich durch grandiose Grafik und detailverliebten Wassereffekten hervortat. Schaut ihn euch einfach an - hier ist er:

Call of Duty: Modern Warfare II - Dark Water Gameplay Demo zeigt 8 Minuten Spielszenen Auf dem Summer Game Fest wurden knapp 8 Minuten Gameplay aus dem Dark-Water-Level von Call of Duty: Modern Warfare II gezeigt.

Ursprüngliche Meldung:

Activision hat endlich Nägel mit Köpfen gemacht und Call of Duty: Modern Warfare 2 vorgestellt, unter anderem durch einen Trailer, den ihr unter dieser News anschauen könnt. Demnach erscheint Modern Warfare 2 am 28. Oktober und wer Angst hatte, dass seine alte Konsole nicht mehr bedient wird, der darf aufatmen. Als Plattformen wurden PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC (Steam und Battle.Net) genannt. Vorbestellungen sind zumindest auf Steam bereits möglich, wobei zwei Editionen genannt werden - die Standard-Edition (69,99 Euro) sowie die Vault Edition (99,99 Euro) mit reichlich Zusatzinhalten (siehe Grafik).

Auch zu Warzone 2.0 wurden einige Worte verloren - der Nachfolger des überaus erfolgreichen Free-to-Play-Titels soll ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen, allerdings erst nach Modern Warfare 2. Auch Warzone 2.0 soll das komplette Plattformpaket abdecken. Das bisherige Warzone soll weiter bestehen bleiben, separat von Warzone 2.0. Items und Fortschritte aus Warzone werden übrigens nicht nach Warzone 2.0 übernommen - ihr legt also einen Neustart hin.

Call of Duty: Modern Warfare 2 soll euch im Rahmen der Kampagne rund um den Globus schicken, mit Schauplätzen in Europa, Asien und Amerika. Dabei erlebt ihr Offshore-Belagerungen mit Unterwasserkämpfen, umfassende Sprengstoffangriffe aus 30.000 Fuß über feindlichen Festungen und Stealth-Missionen mit hohem Einsatz sowohl in Sichtweite als auch im Schutz der Dunkelheit - so heißt es zumindest im Pressetext.

Mit dabei sind einige alte Bekannte auf Seiten der Squadmates, aber auch ein Neuzugang. Captain John Price, Sergeant Kyle “Gaz” Garrick, Simon “Ghost” Riley und Sergeant John “Soap” MacTavish sind wieder mit an Bord. Verstärkung erhalten sie durch Colonel Alejandro Vargas, einen Tier-1-Operator der mexikanischen Special Forces.

Auch technisch tut sich was. Modern Warfare 2 verfügt über ein physikalisch basiertes Materialsystem, das hochmoderne Photogrammetrie ermöglicht, ein neues Hybrid-Kachel-basiertes Streaming-System, ein neues PBR-Decal-Rendering-System, volumetrische Beleuchtung, 4K HDR sowie eine neue GPU-Geometrie Pipeline. Zudem kommt ein neues KI-System zum Einsatz, durch das Freund und Feind taktischer agieren.

Beginnend mit Modern Warfare 2 soll übrigens künftig übergreifend über alle CoD-Titel und Studios eine einheitliche Engine genutzt werden. Damit sollen vor allem die technischen Probleme vermieden werden, unter denen zuletzt Vanguard und auch Warzone zu leiden hatten. Man wolle aber darauf achten, dass die Spiele der Serie dadurch nicht zu sehr vereinheitlicht werden und beispielsweise Black Ops immer noch sein eigenes Feeling behält.

Natürlich wird auch ein Multiplayer-Modus vertreten sein, der unter anderem mit überarbeitetem Gunsmith-System daherkommt und durch kostenlose DLCs kontinuierlich nach dem Launch erweitert wrden soll. Koop-Freunde dürfen sich auf eine Rückkehr des überarbeiteten Special-Ops-Modus freuen.

Auch eine Beta für Modern Warfare 2 ist in Planung. Noch steht nicht fest, wann diese stattfindet, aber sicher ist bereits, dass sie auf Playstation-Konsolen einige Tage vor den anderen Plattformen startet. Dies basiert noch auf einem Deal, der vor der Übernahme durch Microsoft abgeschlossen wurde.