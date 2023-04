Call of Duty: Mobile

Noch im April geht es in Call of Duty: Mobile weiter, denn dann stehen die nächsten frischen Inhalte im Rahmen von Season 4 auf dem Programm. Wir verraten euch hier, was euch konkret erwartet.

Ab dem 27. April um 2:00 Uhr hiesiger Zeit geht Call of Duty: Mobile in die nächste Runde, denn dann steht Saison 4 namens "Verschleierter Aufstand" für euch bereit. Diese neue Season bietet neue Inhalte, darunter allen voran die neue Multiplayer-Map "Arsenal", aber auch einen neuen Modus namens "Bodenkrieg: Geplänkel" und mehr. So sind auch neue Waffen wie die Makarov ebenso geplant, wie ein Duo aus Themen-Events.

Saison 4 bietet euch außerdem wieder die Möglichkeit, einen Battle Pass mit 50 Stufen zu absolvieren und so neue Inhalte freizuschalten. Unterschieden wird wie gewohnt zwischen einer kostenlosen sowie eine Premium-Version des Battle Pass. Unter anderem gibt es in dem Format dieses Mal Operator wie "Amerikanische Bulldogge - Inneres Rot" und "Dame - Giftklauen", die neue BR-Klasse Schockwelle und die OTs 9 MP. Dazu gesellen sich zudem Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane, CoD-Punkte und mehr.

Auch an der eSports-Front gibt es Neuigkeiten, denn die Call of Duty: Mobile World Championship kehrt 2023 mit einem Gesamtpreisgeld von 1,3 Millionen Dollar zurück. Los geht es zum gleichen Termin wie für Season 4.

Die World Championship 2023 ist laut offiziellen Angaben für Spieler aller Fähigkeitsstufen ausgelegt und wird in mehreren Phasen ausgetragen. Phase 1 bilder den Auftakt, wobei alle teilnahmeberechtigten Spieler nur für die Registrierung zur Teilnahme bereits einen brandneuen Rahmen, Waffen-Skin und eine Visitenkarte erhalten. Diese erste Phase läuft bis zum 14. Mai; wer bis dahin mindestens 100 Punkte in Ranglistenspielen erkämpft, qualifiziert sich für Phase 2.