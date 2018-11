Seit einigen Wochen ist Call of Duty: Black Ops IIII erhältlich und kurz nach dem Release sollte auch die populäre Karte Nuketown folgen. Jetzt gibt es einen konkreten Termin!

Im letzten Monat hatten Activision und Treyarch ja bestätigt, dass die schon viele Jahre populäre Karte Nuketown auch in Call of Duty: Black Ops IIII spielbar sein würde. Allerdings stand die Map zunächst nicht bereits beim Release zur Verfügung, doch jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels.

Via Twitter hat der Entwickler nun bekannt gegeben, wann ihr euch im aktuellen Call of Duty auf Nuketown tummeln dürft. PS4-Spieler haben dabei zunächst zeitexklusiv die Rechte und dürfen schon ab dem 13. November 2018 in der kommenden Woche auf Nuketown loslegen.

Die beiden anderen Plattformen PC und Xbox One folgen zu einem späteren Zeitpunkt, ein konkretes Datum nannte man insoweit aber noch nicht. Gilt für Nuketown auch der gleiche Ablauf wie für die großen DLC-Pakete, dann kommt die Map auf den beiden weiteren Plattformen aber wohl ziemlich genau 30 Tage später - also Mitte Dezember.

Nuketown wird aus den früheren Call-of-Duty-Teilen nicht einfach so übernommen, sondern bekommt hier und da natürlich einen neuen Look verpasst. Es ist auch nicht das erste Mal, dass das Original aus dem Jahr 2010 innerhalb des Franchise optisch angepasst wird. Während das eigentliche Karten-Layout unangetastet bleibt, wurde der visuelle Stil in Black Ops II geändert, um ein retro-futuristisches Amerika der 1950er Jahre darzustellen. In Black Ops III bekam die Karte dagegen eher einen Sci-Fi-Look spendiert.