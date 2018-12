Call of Duty: Legends of War

Treyarch versorgt aktuell Call of Duty: Black Ops IIII ja mit allerhand neuer Inhalte, doch ein neuer Teil der bekannten Reihe wirft bereits seine Schatten voraus. Call of Duty: Legends of War hat in der Ferne nun einen ersten Soft-Launch hingelegt.

Screenshot aus dem aktuellen Konsolentitel Call of Duty: Black Ops IIII

Im Sommer berichteten wir ja bereits, dass Activision mit der Erfolgsmarke Call of Duty in Zukunft auch verstärkt im Mobile-Bereich vertreten sein möchte und in diesem Zusammenhang eine Partnerschaft mit dem chinesischen Riesen Tencent eingegangen ist. Ein erstes Ergebnis lässt sich nun in der Ferne begutachten.

Mit Call of Duty: Legends of War ist ein neuer Mobile-Shooter in Form einer ersten Alpha-Version nun in Australien live gegangen. Im Rahmen des Soft-Launch dort können interessierte Gamer nun erstmals das neue Spin-Off ausprobieren, das sowohl über einen Multiplayer- als auch einen Zombies-Modus verfügt - ganz wie die großen Konsolenbrüder. Die Alpha wurde dabei zunächst ausschließlich für Android-Geräte bereit gestellt.

In der ursprünglichen Ankündigung der Partnerschaft im Sommer war von einem Mobile-Shooter speziell für China die Rede. Ob es sich dabei nun nur um einen ersten Test außerhalb der anvisierten Region handelt oder das Spiel jetzt womöglich doch auch in anderen Gefilden erscheint, bleibt abzuwarten. Womöglich handelt es sich aber auch um einen gänzlich neuen Mobile-Titel als den damals angekündigten; Klarheit diesbezüglich herrscht jedenfalls noch nicht vor.

Wie dem auch sei: Losgelöst von den enthaltenen Modi hat das Mobile-Spin-Off auch sonst eine gehörige Dosis Call of Duty verpasst bekommen. Activision spricht insoweit von den "besten Waffen, Charaktere, Waffen und Ausrüstungsgegenständen aus dem Universum von Call of Duty", welche erstmals überhaupt in dieser Kombination zusammengewürfelt würden. Zu den ikonischen Charakteren des Titels zählen unter anderem Price und Ghost.

Im Multiplayer wird 5-vs-5-PvP gezockt, das in verschiedenen Modi wie Team Deathmatch, Frontline und gezockt werden kann. Im Zombies-Modus bekommt ihr es mit Horden von Untoten in PvE-Raids zu tun; dieser Part kann solo oder im Koop mit Freunden gespielt werden. Zu den klassischen Karten des Spiels zählen unter anderem Nuketown, Crash und Hijacked.