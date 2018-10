Call of Duty: Black Ops IIII

Der Release von Call of Duty: Black Ops IIII rückt immer näher und nun hat Entwickler Treyarch Details zum Pre-Load auf dem PC sowie auch eine weitere technische Info zum Battle-Royale-Modus Blackout preisgegeben.

Wer sich die digitale Version des neuen Call of Duty: Black Ops IIII auf dem PC vorab gesichert hat, der wird pünktlich zum Release am 12. Oktober auch direkt loslegen können. Die notwendigen Spieldateien lassen sich nämlich auch schon vorher herunterladen, wie Entwickler Treyarch nun bekannt gegeben.

Alle Vorbesteller auf dem PC können via Battle.net den Pre-Load demnach schon ab Dienstag, den 09. Oktober 2018 starten; der Download ist damit also schon drei Tage vor dem eigentlichen Veröffentlichungstag möglich, so dass ihr zum Starttermin direkt auch startklar seid.

Darüber hinaus gab man auch eine technische Info zum neuen Battle-Royale-Modus Blackout bekannt. Auf dem PC wird die Framerate nämlich gekappt, wenn ihr überhaupt einen derart leistungsfähigen Rechner besitzt, der höhere Frameraten ermöglicht. Die Obergrenze wird zunächst bei 120 fps liegen.

Für die Zukunft verschreibt sich Treyarch aber auch dem Ziel, die Framerate nach oben hin offen zu gestalten, man wolle aber diesbezüglich Vorsicht walten lassen. Grund dafür ist, dass die Framerate die Arbeitslast der Server betrifft, so das Studio. Und schlussendlich müsse man eben für alle Gamer zuvorderst eine großartige Spielerfahrung sicherstellen.

Sobald die Server nach dem Empfinden des Entwicklerteams komplett stabil laufen, wird man die Framerate-Obergrenze zunächst auf 144 fps anheben. Geht auch damit alles klar, wird die Obergrenze schon binnen der ersten Tage sogar komplett aufgehoben.

Diese Begrenzung der Framerate betrifft übrigens wirklich nur den Blackout-Modus. In den sonstigen Multiplayer-Modi sowie im Zombies-Modus wird die Framerate von Anfang an gar nicht gedeckelt.