In den kommenden Wochen dürfte in Bezug auf das neue Call of Duty in diesem Jahr endlich Klarheit herrschen. Dem Vernehmen nach wird es dieses Mal auch wieder eine Story-Kampagne geben, und für diese hat man sich offenbar prominente Unterstützung an Bord geholt.

Bestätigen sich sämtliche Spekulationen im Vorfeld, dann werden Activision und Infinity Ward in den kommenden Wochen Call of Duty: Modern Warfare 4 als den neuen Teil der Shooter-Reihe offiziell vorstellen. Dieser wird auch wieder eine Singleplayer-Kampagne bieten und dabei möchte man ganz offensichtlich nichts dem Zufall überlassen.

So hat man sich eigens für diesen Part des Spiels neue Hilfe ins Boot geholt, denn einige Ex-Mitarbeiter von Naughty Dog sollen bei der Umsetzung helfen. Naughty Dog ist vor allen Dingen auch für die Uncharted-Reihe bekannt, die ja auch in Sachen Story voll und ganz zu überzeugen weiß. Insoweit könnte Infinity Ward in Bezug auf das neue Call of Duty also durchaus profitieren was die Qualität der geplanten Kampagne betrifft.

Für Singleplayer-Fans dürfte es erfreulich sein, dass Infinity Ward der Kampagne offenbar eine durchaus hohe Bedeutung zukommen lässt. Die Mitarbeit ehemaliger Naughty-Dog-Entwickler wurde nun von Level Designer Mike Denny von Infinity Ward bestätigt. Laut Denny "helfen sie mit vielen Story-Dingen" in Bezug auf das neue Call of Duty.

Interessante Randnotiz: Selbst bei der Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Infinite Warfare hatte Naughty Dog indirekt schon etwas die Finger im Spiel. Damals wurden zwei wichtigere Mitarbeiter der Uncharted-Macher eigens für das Spiel angeheuert. Während dieser Serienableger der Shooter-Reihe für den Multiplayer-Part mitunter vielfach kritisiert wurde, wurde die Singleplayer-Kampagne seiner Zeit gut angenommen.