Call of Duty: Black Ops IIII

Im aktuellen Call of Duty: Black Ops IIII ist mit Blackout ja erstmals innerhalb des Franchise auch ein Battle-Royale-Modus an Bord. Diesem wurde nun aber heimlich, still und leise ein bislang verfügbares Features gestohlen.

Der Blackout-Modus in Call of Duty: Black Ops IIII hat innerhalb des Genres durchaus eine Besonderheit zu bieten: Der Battle-Royale-Part ließ sich sogar per Splitscreen von mehreren Spielern auf einer Couch zocken.

So heimlich, still und leise wie dieses Splitscreen-Feature seiner Zeit zum First-Person-Shooter hinzugefügt wurde, so ist es nun auch wieder verschwunden. Das Spielen auf einem geteilten Bildschirm ist Blackout ist mittlerweile nicht mehr möglich. Das hatten Gamer nach dem Aufspielen des aktuellen Updates festgestellt.

Nach entsprechenden Rückfragen hat sich ein Sprecher von Treyarch mit dem Entwicklerteam in Verbindung gesetzt und dieses hat das Entfernen des Features bestätigt. Grund dafür sei, dass man "bekannte Probleme" zunächst intern "evaluieren" wolle.

Zum Release von Black Ops IIII war der Splitscreen-Modus gar nicht prominent angekündigt worden, wurde aber dennoch schon kurz nach der Veröffentlichung am 12. Oktober 2018 per Update ergänzt. Zumindest in Blackout müsst ihr darauf nun bis auf Weiteres jedoch verzichten, wohingegen die sonstigen Multiplayer-Modi im Couch-Koop weiter unterstützt werden. Auch der Zombies-Modus lässt sich von bis zu vier Gamern auf einem Bildschirm weiterhin zocken.

Ob und wann das Feature noch einmal auch in den Blackout-Modus zurückkehrt, ist gegenwärtig nicht bekannt.

Mit Call of Duty: Modern Warfare von Infinity Ward steht der nächste Teil der Shooter-Reihe bereits in den Startlöchern. Dieser erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.