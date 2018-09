Immer mehr gerade hochklassige bzw. bekannte Spielereihen setzen ja mittlerweile auch auf andere Medien. Auch das neue Call of Duty: Black Ops IIII von Publisher Activision und Entwickler Treyarch bildet da keine Ausnahme und stimmt euch nun auf besondere Art und Weise auf den nahenden Shooter-Release ein.

So haben Activision und Treyarch heute den Startschuss für die offizielle Comicserie rund um das am 12. Oktober für PS4, Xbox One und PC erscheinende Call of Duty: Black Ops IIII gegeben. Diese Reihe wird insgesamt zehn Teile umfassen, wobei die ersten drei Episoden ab sofort kostenlos einsehbar sind.

In der Comicserie werden die legendären Specialists des Black-Ops-Universums näher vorgestellt. Die unter www.CallofDuty.com/Comics vorzufindende Reihe enthält dabei Geschichten von Greg Rucka, Chris Roberson, Jeremy Barlow, K.A. McDonald, Aaron Duran, Matthew Robinson und Tony Shasteen. Die Cover-Gestaltung stammt von den Künstlern Adam Hughes, Eric Wilkerson, Kirbi Fagan, Dan Dos Santos und Julian Totina Tedesco.

Die drei erwähnten ersten Ausgaben drehen sich thematisch um Ruin, Prophet und Crash; weitere folgen in den nächsten Tagen. Interessierte finden die interaktiven Comics hier auf der offiziellen Webseite.