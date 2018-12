Eines der Entwicklerstudios von Call of Duty musste aufgrund einer Bombendrohung geräumt werden. War alles nur eine leere Drohung oder steckt mehr dahinter?

Bei Infinity Ward, einem der Entwicklerstudios, die für Call of Duty verantwortlich sind und das zuletzt an Infinite Warfare gearbeitet hat, ging eine Bombendrohung ein. Sämtliche Mitarbeiter mussten das Gebäude unter Polizeischutz verlassen. Laut den Beamten sei die Evakuierung ohne Probleme verlaufen. Eine Bombe wurde nicht gefunden.

Derzeit gehen werden in den USA vermehrt Bombendrohungen ausgesprochen, um Bitcoins zu erpressen. Laut Gizmodo gingen bereits im ganzen Land entsprechende E-Mails ein. Ziele sind Behörden, offizielle Stellen, sogar Privatpersonen. Die Polizei warnt bereits die Öffentlichkeit vor derartigen Schreiben:

Please be advised - there is an email being circulated containing a bomb threat asking for bitcoin payment. While this email has been sent to numerous locations, searches have been conducted and NO DEVICES have been found. pic.twitter.com/7omOs13Z7Q