Rockstar Games soll dem Vernehmen nach ja nicht nur an Grand Theft Auto 6 arbeiten, sondern auch an einer Fortsetzung von Bully: Die Ehrenrunde. Schenkt man einem neuen Gerücht Glauben, dann gibt es in dem Sequel einen komplett neuen Schauplatz.

Im Jahr 2006 veröffentlichte Rockstar Games Bully: Die Ehrenrunde und machte euch dabei mit dem 15-jährigen Protagonisten James "Jimmy" Hopkins vertraut. Dieser findet sich im Spiel auf der Bullworth Academy wieder, einer Privatschule, auf der er nach zuvor sieben Schulentlassungen landet.

Schon länger gibt es Spekulationen um ein Sequel zum Titel, auch weil Rockstar Games das Trademark zwischenzeitlich erneuerte - und jetzt gesellt sich mal wieder ein neues Gerücht dazu. Demnach sei Bully 2 tatsächlich bei Rockstar in Arbeit und wird dann auch einen komplett neuen Schauplatz mit sich bringen.

Jimmy kehrt demnach zwar wieder zurück, die Bullworth Academy soll jedoch der Vergangenheit angehören. Stattdessen findet ihr euch im Spiel dann auf dem College wieder, um mit dem Hauptdarsteller des Titels sein erstes Jahr als Student zu verbringen. Der erste Teil legte einen solchen Werdegang nicht unbedingt nahe, schloss einen solchen aber explizit auch nicht aus.

Woher kommt das Gerücht? Dieses hat den gleichen Ursprung wie unsere gestrige Meldung zum vermeintlichen Setting von Grand Theft Auto 6. Ein Reddit-Nutzer bezieht sich dabei auf zwei vertrauenswürdige Quellen, die zuvor für renommierte Magazine wie Kotaku und PC Gamer gearbeitet hätten, sowie einen vertrauenswürdigen Freund, der bei Rockstar selbst tätig sei.

In Anbetracht der unklaren Quellenlage solltet ihr die Meldung daher wirklich als Gerücht einstufen. Sobald es offizielle Infos zu einem möglichen Bully 2 gibt, lest ihr darüber natürlich ebenfalls bei Gameswelt.