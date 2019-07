Die Mannen von People Can Fly hatten 2011 mit Bulletstorm einen Shooter am Start, der ob der Gewaltdarstellung durchaus kontrovers diskutiert wurde. Fans des Titels warten seither auf ein Sequel - und diesbezüglich gibt es nun mal wieder ein Update.

Der Shooter Bulletstorm bekam 2011 durchaus vernünftige Kritiken und konnte auch auf einen vernünftigen Kern an Fans zurückgreifen, der massive Erfolg, den sich People Can Fly erhoffte, blieb jedoch aus. Obwohl die Verkaufszahlen gut, wenngleich nicht überragend waren, steht ein Sequel bis heute aus.

Zuletzt machte das Team den Fans im Jahr 2017 Hoffnungen, dass es durchaus ein Bulletstorm 2 geben könnte, doch auf eine entsprechende Ankündigung warten wir weiter. CEO Sebastian Wojciechowski gab diesbezüglich im Gespräch mit Eurogamer nun jedoch ein Update, das die Hoffnungen wieder aufleben lässt: "Wir möchten, dass diese IP ein zweites Leben hat. Wir sind immer noch nicht sicher, was das genau heißen soll, aber es ist unsere eigene Marke, die wir besitzen, sie ist bekannt und sie hat ihre Fans. Wir würden gerne etwas damit anfangen."

Durch den Re-Release des ersten Teils auf aktuellen Konsolen sowie der Switch in diesem Sommer, soll Bulletstorm den Spielern wieder ins Gedächtnis gerufen werden. Für die Entwicklung des Sequels müsse aber noch eine weitere Voraussetzung erfüllt werden: "Wir müssen darüber nachdenken, wie wir sicherstellen können, dass wir mehr Spieler als mit Bulletstorm ansprechen. Das ist etwas, woran wir noch etwas mehr arbeiten müssen, um mit der Marke voran zu kommen - falls wir uns dazu entscheiden, mit dieser irgendwann zurückzukehren."

Ein Bulletstorm 2 ist damit weiter alles andere als vom Tisch und es gibt durchaus noch Hoffnung. Zunächst liegt der Fokus von People Can Fly jedoch auf Outriders, das via Square Enix auf der E3 2019 in Los Angeles angekündigt wurde. Dieser Titel erscheint im Sommer 2020.