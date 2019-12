Nintendo hat während der Game Awards den dritten Teil der Bravely-Reihe von Square Enix enthüllt: Bravely Default II.

Bravely Default, Bravely Second, Bravely Third? Nicht ganz. Während der Game Awards 2019 wurde die Fortführung der Bravely-Reihe von Square Enix angekündigt. Mit einem relativ wenig verratenden Trailer wurde Bravely Default II enthüllt. Die 2020 erscheinende Fortsetzung stammt vom selben Team, das bereits den Vorgänger Bravely Default sowie Octopath Traveler entwickelt hat. In der Rolle der Helden des Lichts erkundet ihr eine andere Welt als die der ersten beiden Teile. Untermalt wird das klassische Japano-Rollenspiel erneut durch die Musik von Revo (Sound Horizon/Linked Horizon), der bereits den Soundtrack für Bravely Default komponiert hat.

Für Nintendo-Fans boten die Game Awards darüber hinaus noch weiteren Grund zu Freude. Ein neuer, ziemlich abgefahrener Trailer zu No More Heroes 3, führt die meisten wohl bis kurz vor Schluss in die Irre. Das Spiel von Suda51 wird 2020 für Switch erscheinen. Nach zehnjähriger Pause stellt sich Travis Touchdown Gegnern aus dem All.

Darüber hinaus erhielten mehrere Nintendo-Spiele während der Veranstaltung die begehrten Auszeichnungen. Super Smash Bros. Ultimate gewann in der Kategorie Best Fighting Game, Luigi’s Mansion 3 konnte sich den Award als Best Family Game sichern und Fire Emblem: Three Houses wurde mit Auszeichnungen in den Kategorien Best Strategy Game und Player’s Voice prämiert.