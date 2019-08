Lange mussten Fans auf die Ankündigung von Borderlands 3 warten, doch mittlerweile ist der nächste Teil der Loot-Shooter-Reihe für September bestätigt. Bleibt die Frage: Kann der Termin auch tatsächlich eingehalten werden?

Die Antwort auf diese Frage darf nun ganz offiziell "Ja" lauten, denn die Mannen von Gearbox Software haben jetzt feierlich das Erreichen des Gold-Status verkündet. Das bedeutet übersetzt, dass die Entwicklungsarbeiten an Borderlands 3 nun hochoffiziell abgeschlossen sind und einem pünktlichen Release nichts mehr im Wege stehen dürfte.

Schon zum Beginn des Monats August ist die Spielversion für die Vervielfältigung im Presswerk fertig, obwohl der Release noch sechs Wochen entfernt ist. Gearbox überlässt also nichts dem Zufall und ist insoweit sehr frühzeitig fertig geworden. Die Bestätigung sprach man nun via Twitter aus.

We are pleased to announce that #Borderlands3 has gone GOLD! Thank you to everyone who worked so hard to make this happen! We’ll see you September 13th Vault Hunters! pic.twitter.com/CgwKbTgP9A