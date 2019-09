Durch einen Trick könnt ihr in Borderlands 3 in kurzer Zeit eine Menge legendären Loot abstauben. Ihr solltet euch allerdings nicht allzu viel Zeit lassen.

Fleißige Spieler von Borderlands 3 sind bereits wenige Tage nach Release auf einen Trick gestoßen, mit dem ihr euch mit massig legendären Items eindecken könnt. Mindestens ein legendärer Gegenstand pro Minute soll dabei abfallen. Wir zeigen euch, wie ihr den Trick einfach nachmachen könnt, zumindest bis Gearbox sich ihm annehmen wird.

Auf jeden Fall solltet ihr Borderlands 3 einmal durchgespielt haben, dann nämlich lässt sich der Schwierigkeitsgrad Mayhem 3 auswählen. Nur dort ist eure Ausbeute am größten. Per Schnellreise reist ihr zu Jakobs Estate in Eden-5, um dort den Speicherpunkt am Lift des Anwesens zu aktivieren. Anschließend überquert ihr die Brücke zum Lift und nehmt euch dem Loot Tink an. Sammelt eure Belohnung ein und verlasst das Spiel ins Hauptmenü, nur um es erneut zu starten, wodurch ihr zum genannten Speicherpunkt gelangt und den Prozess erneut durchführen könnt.

Ihr solltet euch allerdings mit der Umsetzung nicht allzu viel Zeit lassen. Er riecht geradezu nach einem Update durch Gearbox, dass es nicht mehr so leicht machen wird, an Legendary Loot zu gelangen.