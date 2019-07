Langsam aber sicher wirft Borderlands 3 seine Schatten voraus und Interessierte können jetzt bereits damit beginnen, sich auf dem Release vorzubereiten. Dank eines neuen Insider-Programms könnt ihr euch exklusive Skins für den neuen Teil der Loot-Shooter-Reihe sichern.

Gearbox Software hat eine neue Season des Vault Insider Program (VIP) gestartet und ermöglicht euch auf diesem Weg Zugang zu exklusiven Skins im kommenden Borderlands 3.

Bei dem Insider-Programm handelt es sich um ein Belohnungssystem, in dessen Rahmen ihr Punkte für verschiedene Aktivitäten sammeln könnt. Dazu zählen beispielsweise das Aufrufen von Newsmeldungen auf der offiziellen Webseite von Gearbox, die Verknüpfung von Social-Media- und Shift-Accounts, das Ausfüllen von Umfragen und mehr.

Die auf diesem Weg erdienten Punkte lassen sich dann wiederum gegen In-Game-Waffen und Gegenstände zur Individualisierung in Borderlands 3 eintauschen. Im Fokus steht dabei in dieser Season des Programms der neue Charakter Zane the Operative.

Auch gibt es Gegenstände für das bereits erhältliche Borderlands 2 sowie den zuletzt als Vorbereitung auf den neuen Teil veröffentlichten Commander-Lilith-DLC. Es gibt zudem auch eine besondere legendäre Maliwan-Waffe für Borderlands 3 als VIP-Belohnung. Um diese freizuschalten, müsst ihr mindestens acht andere VIP-Belohnungswaffen inklusive Granaten und Schild-Mods sammeln Weitere Informationen gibt es auf der VIP-Belohnungen-Seite.