Bereits im vergangenen Jahr ließ Blizzard Entertainment ja Pläne durchblicken, die BlizzCon 2023 endlich wieder in Form eines regulären Live-Events ausrichten zu wollen. Jetzt wurde das Format auch offiziell angekündigt.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die BlizzCon in den vergangenen Jahren zu einem reinen Online-Event - doch das war auch für Blizzard Entertainment schlicht nicht das Gleiche. Die Pandemie gilt als weitestgehend vorbei - und deshalb kann das Blizzard-eigene Event nun auch zu seinem ursprünglichen Format zurückkehren.

Über den offiziellen Blog hat der Kult-Entwickler nun bestätigt, dass nach vier Jahren Online-Event in diesem Jahr nun endlich wieder ein reguläres Live-Event über die Bühne gehen kann. Demnach geht es am 3. und 4. November zurück in das Anaheim Convention Center, wo sich zahlreiche Fans von Blizzard-Titeln zusammen mit den Entwicklern tummeln werden. Im Zuge dessen sind vermutlich dann auch wieder Neuankündigungen und frische Spieleindrücke kommender Spiele zu erwarten.

Die Spieler seien das Herz dessen, was die BlizzCon so großartig mache, heißt es im offizielln Blog. Dementsprechend sei man froh, diese nun wieder live vor Ort begrüßen zu können, auch um dort mitzuteilen, was in den großen Blizzard-Spieluniversen als Nächstes geplant sein wird.

Weitere Details zur geplanten Show werden dann im kommenden Monat Juni bekanntgegeben; dann gibt es auch Ticket-Infos und Details rund um Wettbewerbe und Cosplay-Formate.