Bleeding Edge, der Brawler von den Machern von Hellblade: Senua's Sacrifice und DmC: Devil May Cry hat ab sofort einen Release-Termin und das noch vor der Bekanntmachung während des heutigen X019-Streams.

Auf der Microsoft-Store-Seite wurde noch vor der X019-Präsentation heute Abend das Release-Datum von Ninja Theory's neuem Online-Brawler Bleeding Edge bekannt gegeben. Das bunte 4-gegen-4-Teamspiel wurde auf der E3 2019 angekündigt und hat durchlief bereits Alphatests. Seitdem wure es reht still um das Projekt.

Nun ist klar: Bleeding Edge erscheint am 24. März. Wer das Spiel über den Xbox Game Pass vorbestellt, erhält Zugriff auf einen geschlossenene Betatest. Davon startet der erste am 14. Februar, der zweite kurz vor Release am 13. März. Laut dem zugehörigen Store bekommen Vorbesteller und Spieler der ersten Woche (bis 31. März 2020) ein Paket mit kosmetischen Items, das Punk Pack, geschenkt. Es enthält drei Kämpfer-Skins und zusätzliche Gesten, ein In-Game-Sticker-Paket und ein Hoverboard für den Charakter Rioter

Inzwischen wurden das Datum und die Informationen zu den Vorbestellerboni aus dem Store entfernt, Screenshots wurden konnten in der kurzen Zeit aber dennoch angefertigt werden. Eine offizielle Bestätigung wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit heute Abend folgen.