Team17 ist vor allem bekannt für die Spiele der Worms-Reihe, macht sich aber seit ein paar Jahren auch als Publisher für kleine, feine Indie-Perlen einen Namen. Auf einer Presseveranstaltung konnten wir fünf kommende Titel aus seinem Portfolio ausgiebig anspielen und stellten erstaunt fest: Die wirken alle ganz vielversprechend. Mit dabei: ein stylisches Metroidvania-Soulslike, ein düster-brutales Die Siedler, ein XCOM-Klon im Zweiten Weltkrieg, ein irre lustiger Fall-Guys-Herausforderer und ein spaßiger Overcooked-Verschnitt.

Gord

Bei Gord handelt es sich um ein Aufbauspiel im Stile von Die Siedler von einem jungen Studio, das sich aus Entwicklern zusammensetzt, die vorher unter anderem an The Witcher und Frostpunk mitarbeiteten – und diesen Hintergrund merkt man dem Spiel deutlich an.

Im Großen und Ganzen lässt sich Gord als eine Art düstere und brutale Variante von Die Siedler oder Frostpunk beschreiben in einem slawischen Fantasy-Setting mit den dafür typischen Monstern, Bestien und Hexen, wie man sie eben auch aus der Witcher-Saga kennt. Ihr errichtet in eurer Siedlung Gebäude wie eine Holzfällerhütte, eine Suppenküche und eine Weberei, um den Nachschub an Rohstoffen sicherzustellen und die üblichen Warenketten aufrechtzuerhalten.

Danach geht es an das Errichten von Palisaden und Verteidigungsanlagen. Denn draußen im finsteren Wald lauern die Monster. Deshalb müsst ihr euch stets um den Geisteszustand eurer Untertanen kümmern, die in ständiger Angst vor den übernatürlichen Bedrohungen leben und im schlimmsten Falle vor Schreck erstarrt die Arbeit niederlegen. Ähnlich wie in Frostpunk nötigt euch das Spiel regelmäßig schwerwiegende Entscheidungen ab, etwa als ein Bossgegner, eine widerlich entstellte Riesenkröte, das Dorf bedroht und ihr die Wahl habt: Nehmt ihr den (unmenschlich schweren) Kampf gegen sie auf, oder opfert ihr ein unschuldiges Kind, um es zu besänftigen? Harter Tobak, aber genau dadurch setzt sich Gord von der Konkurrenz ab.

Fazit: Gord dürfte eine willkommen düstere und brutale Alternative sein für alle, denen Die Siedler stets zu niedlich und verspielt war. Dass es von kompetenten Entwicklern produziert wird, die bereits mit Frostpunk ihre Expertise im Genre unter Beweis stellten, stimmt zuversichtlich auf einen gelungen Release am 8. August für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Gord - "They Call It The Gord"-Trailer stellt Spiel vor In Gord baut ihr eure eigene Siedlung auf und müsst sie vor der drohenden Dunkelheit beschützen. Dieser Trailer stellt euch die wichtigsten Gameplay-Elemente des Indie-Titels vor.

Blasphemous 2

Hierzu brauchen wir eigentlich nicht mehr viel sagen: Der erste Teil von Blasphemous empfahl sich als exzellentes 2D-Metroidvania mit starken Souls-Einflüssen, einem berauschenden Pixel-Look und einem außergewöhnlichen, bizarren Setting vor dem Hintergrund des spanischen Katholizismus. „Geheimnisvoll, brutal, fordernd: Blasphemous ist ein Geheimtipp für Dark-Souls-Fans!“, schrieben wir seinerzeit in unserem Blasphemous Test.

Blasphemous 2 setzt genau dort an, wo der Vorgänger endete: Erneut werdet ihr als „Büßer“ wiedererweckt, um die prophezeite Bedrohung durch die Geburt eines Kindes zu verhindern, das einem riesigen Herzen entspringen soll, das unheilig über der Stadt schwebt. Drei Waffen für unterschiedliche Spielstile stehen anfangs zur Wahl: eine mächtige, aber träge Keule, die flinken Doppelklingen oder der Mittelweg in Form des Großschwerts. Nach und nach erlangt ihr neue Fähigkeiten, mit denen ihr euch zuvor unerreichbare Regionen der Spielwelt erschließt, etwa die Krallen, mit denen ihr an Wänden emporklettern könnt. Wer dabei die genretypischen, versteckten Geheimnisse entdeckt, schaltet wertvolle Boni frei wie zusätzliche Heiltränke und Spezialangriffe, die die fordernden Kämpfe gegen die grotesken Gegner wie gemarterte Jungfrauen oder gefallene Engel erträglicher machen.

Fazit: Der erste Teil von Blasphemous war ein exzellentes Metroidvania-Soulslike, und der zweite Teil dürfte qualitativ direkt daran anschließen. Insofern sind wir guter Dinge, dass daran nicht viel schiefgehen kann. Allenfalls könnte dem Titel im Vergleich mit dem Vorgänger ein wenig die Eigenständigkeit fehlen, denn was ich da während meiner Stunde Anspiel sah, wirkte schon alles sehr vertraut. Aber letztlich ist das ja auch genau das, was die Fans erwarten. Am 24. August wissen wir mehr, wenn das Spiel für PC, PS5, Xbox Series X|S und Switch erscheint.

Blasphemous 2 - Release Date Announcement Trailer Das Sequel Blasphemous 2 wird ab dem 24. August 2023 erhältlich sein.

Classified: France 44

XCOM im Zweiten Weltkrieg. So, jetzt wisst ihr eigentlich das Wichtigste, das es über Classified: France 44 zu sagen gibt. Ihr kommandiert ein Spezialkommando der französischen Résistance in Einsätzen gegen die deutschen Besatzer. Wie im Vorbild positioniert ihr geschickt eure Einheiten im rundenbasierten Stellungsspiel, verschanzt euch in der Deckung und versucht, den Gegner zu flankieren.

In den zwei Missionen, die wir anspielen konnten, machte Classified: France 44 einen überaus komplexen Eindruck mit zahlreichen taktischen Möglichkeiten: So habt ihr häufig die Wahl, ob ihr eure Gegner gezielt unter Beschuss nehmt, sie mit einem schnellen, aber ungenaueren Schuss aus der Hüfte schwächt, sie mit Sperrfeuer einschüchtert oder mit Streufeuer aus der Deckung lockt.

Dabei spielt vor allem die Moral der gegnerischen Einheiten eine wichtige Rolle: Denn selbst wenn die Trefferwahrscheinlichkeit auf einen verschanzten Gegner bei 0% liegt, demoralisiert ihr ihn mit einem Angriff, was ihn verwundbar macht oder gar in Panik versetzen kann.

Fazit: Classified: France 44 machte beim Anspielen einen erstaunlich komplexen und durchdachten Eindruck, das zudem einige eigene interessanten Ideen mitbringt, weshalb es sich hinter dem eindeutigen Vorbild XCOM keineswegs verstecken muss. Das Spiel erscheint noch dieses Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Classified: France '44 - Cineastischer Trailer zum Rundenstrategie-Spiel Classified: France '44 schickt euch in die Gefechte des Zweiten Weltkrieges. Dieser Trailer stimmt mit cineastischen CGI-Cutscenes auf den Strategie-Titel ein.

Moving Out 2

Schon der erste Teil von Moving Out erwies sich als höchst launige Alternative zu Fun-Koop-Spielen wie Overcooked. So paradox das klingen mag, erschien es 2020 genau zum richtigen, aber auch völlig falschen Zeitpunkt. Denn für Familien im Corona-Lockdown war es das ideale Spiel, um sich gemeinsam die Zeit zu Hause zu vertreiben. Da es aber nur über einen Couch-Koop, aber keinen Online-Modus verfügte, vereitelten die damaligen Kontaktbeschränkungen den Partyspaß mit Freunden.

Genau das will Teil 2 nun ändern und bringt voll Online-Funktionalität mit. Wer den Vorgänger nicht kennt: In Moving Out 2 geht es darum, als Möbelpacker Umzüge zu organisieren. Hierfür schnappt ihr Umzugskisten und Mobiliar und verfrachtet sie in den Umzugswagen. Was auf dem Papier möglicherweise trocken klingen mag, erweist sich in der Praxis als hochgradig spaßige Gaudi, weil man sich naturgemäß ziemlich doof dabei anstellen kann, wenn man versucht, gemeinsam ein Sofa um eine enge Ecke herum zu schleppen, oder sich ständig gegenseitig im Weg steht.

Die Entwickler forcieren die grenzenlose Heiterkeit durch originell gestaltete Levels, in denen ihr auch mal die ausgerissenen Tiere auf einem Bauernhof einfangen und zurück in ihre Ställe verfrachten müsst, oder beim Umzug in einer Zauberschule magischen Fallen ausgesetzt seid.

Fazit: Der erste Teil von Moving Out war schon eine höchst spaßige Alternative zu Overcooked und der Nachfolger setzt noch eine ordentliche Schippe drauf. Am meisten Spaß macht das Spiel nach wie vor im Couch-Koop, verfügt aber nun auch endlich über einen Onlinemodus. Erscheinen soll die Sause am 15. August für alle Plattformen, die es gibt (PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und Switch).

Moving Out 2 - Chaotischer Trailer zum Umzugs-Spiel Umzüge arten immer in Chaos aus. Während das im echten Leben massiv stresst, wird die Umsiedlung in Moving Out 2 zum Partyspaß. Dieser Trailer gewährt Einblicke.

Headbangers: Rhythm Royale

Das Partyspiel mit den verrückten Tauben sorgte schon bei der letzten Nintendo Direct mit einem irren Trailer für viel Gelächter, und tatsächlich entpuppte sich Headbangers: Rhythm Royale als die große positive Überraschung zum Abschluss der Team17-Presseveranstaltung. Das Spiel verbindet den kunterbunten Battle-Royale-Spaß von Fall Guys mit dem Rhythmus-Gameplay von Guitar Hero und den irren Minispiel-Ideen eines WarioWare.

Denn wie in Fall Guys treten bis zu 29 Mitspieler über mehrere Runden gegeneinander an, wobei immer nur die besten weiterkommen und alle anderen ausscheiden. Statt im Wettrennen messen sie sich aber in 23 verrückt witzigen Minispielen, in denen Rhythmusgefühl und Timing gefragt sind. Da müsst ihr mal als Tauben-DJ im richtigen Takt die richtigen Knöpfe bedienen, möglichst schnell das zu hörende Musikinstrument erraten oder euch wie im 80er-Jahre-Klassiker Senso kurze Tonfolgen merken und nachspielen. Klingt banal, ist es auch, wird aber irre lustig aufbereitet und rockt garantiert jede Party. Wer sich nicht direkt gegen menschliche Spieler anzutreten traut, kann übrigens auch erstmal allein gegen die KI trainieren.

Fazit: Headbangers Rhythm Royale wird ein irre lustiger Partyspaß zwischen turbulentem Party-Battle-Royale, Musikspielen und WarioWare. Ab 31. Oktober wird keine Party mehr ohne auskommen, denn dann soll das Spiel für PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und Switch und unterstützt sogar Crossplay.

Headbangers: Rhythm Royale - Abgedrehter Trailer zum rhythmischen Party-Spiel Wenn WarioWare, Fall Guys und Guitar Hero aufeinander treffen, dann ist das in jedem Fall ungewöhnlich. Aber macht euch doch am besten selbst ein Bild von Headbangers: Rhythm Royale in diesem neuen Trailer.

