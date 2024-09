Das Action-Epos Black Myth: Wukong ist kommerziell ein riesiger Erfolg; das wird nun auch durch frische Umsatzerhebungen allein auf Steam deutlich. Schon dort wird eine magische Marke annähernd geknackt, ohne überhaupt die Verkäufe der PS5-Version einzubeziehen.

Game Science hat mit Black Myth: Wukong bekanntermaßen einen unverhoff großen Blockbuster abgeliefert, der auf PC und PlayStation 5 gleichermaßen absolut für Furore sorgt. Das wird nun anhand neuer Zahlen deutlich, denn der Umsatz erreicht allein auf Steam nun fast schon eine absolut magische und wahnsinnig große Marke.

So hat VG Insights nun neue Daten veröffentlicht und geht dabei auch auf den erzielten Umsatz des Spiels ein. Demnach habe sich Black Myth: Wukong alleine auf Valves Plattform Steam mehr als 18 Millionen Mal verkauft, seit das Spiel am 20. August veröffentlicht wurde. Das wiederum bedeutet für das Entwicklerstudio Einnahmen beziehungsweise Umsätze in Höhe von 880 Millionen Dollar. Kurzum: Die magische Marke von 1 Milliarde Dollar Umsatz ist gar nicht mehr weit und dürfte ausschließlich auf Steam erreicht werden.

Steam gilt gemeinhin als guter Indikator für den Erfolg eines Spiels, denn dort sind relativ viele Daten über diverse Kanäle zugänglich und auslesbar. Wie gut sich Black Myth: Wukong beispielsweise auf der PS5 verkauft, ist nicht bekannt, weil dort keine frei zugänglichen Daten existieren. Beide Spielversionen zusammen genommen haben die Milliardenmarke aber damit sicherlich schon deutlich überschritten.

Weitere Eckdaten rund um das Spiel gefällig? Im Durchschnitt haben sich die Unmengen an Spielern 31,9 Stunden in Black Myth: Wukong verausgabt und damit durchaus viel Zeit im Titel verbracht. Der Peak gleichzeitig spielender Zocker auf Steam liegt bei über 2,4 Millionen, was für den Allzeit-Rang 2 auf der Plattform reicht. Und: Diese Spielerzahlen sind bis dato recht nachhaltig geblieben, denn in den letzten 24 Stunden lag der Peak immer noch bei deutlich über 1,1 Millionen Spielern gleichzeitig - ein beachtlicher Wert für ein Singleplayer-Spiel, das mittlerweile zwei Wochen erhältlich ist.

Dementsprechend wäre es auch nur logisch, wenn Game Science tatsächlich frische Inhalte in Form von DLC nachliefern würde. Zuletzt gab es erste Anzeichen, dass zwei große Erweiterungen für Black Myth: Wukong geplant sein könnten.