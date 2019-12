Neugegründetes Studio arbeitet an der Fortsetzung

2K hat das neue Studio Cloud Chamber gegründet. Dessen erstes Projekt ist nicht weniger als ein neues BioShock! Allerdings solltet ihr euch noch nicht zu früh freuen.

Ganz offiziell hat 2K die Arbeit an einem neuen Teil des BioShock-Franchises im Zuge der Gründung des Studios Cloud Chamber, enthüllt. Das Unternehmen befindet sich vollständig im Besitz von 2K und wird an zwei Standorten, San Francisco und Québec, tätig sein.

Zuvor wurde Irrational Games mit der Entwicklung von BioShock Infinite betraut. Der Staffelstab wird über die nächsten Jahre an das neue Studio übergeben. Allerdings solltet ihr nicht allzu bald mit einer großen Enthüllung rechnen. Wie sich der offiziellen Stellungnahme von 2K entnehmen lässt, wird Cloud Chamber "die nächsten paar Jahre" mit der Entwicklung beschäftigt sein. Klingt ganz so, als befände sich das inzwischen vierte Spiel der Reihe noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.

Kelley Gilmore, die vor Jahren unter anderem an der Entstehung von Civilization und XCOM beteiligt war, wurde in den obersten Posten des Studios erhoben. Damit ist sie die erste Frau, die ein 2K-Studio mitaufbaut und führt. Was erwartet ihr euch von einem neuen BioShock? Kann die übergreifende Handlung von Infinite überhaupt noch einmal getoppt werden?