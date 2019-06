Beyond: Two Souls

Nach dem PC-Release von Heavy Rain wirft nun die zweite solche Umsetzung eines bislang PlayStation-exklusiven Top-Hits von Quantic Dream ihre Schatten voraus. Ab sofort könnt ihr das interaktive Drama Beyond: Two Souls auf dem heimischen Rechenknecht ausprobieren.

Die Überraschung war durchaus groß, als Quantic Dream PC-Umsetzungen gleich von drei bislang PlayStation-exklusiven Top-Titeln ankündigte. Mit Heavy Rain ist die erste hochauflösende Variante für den heimischen Rechenknecht bereits erhältlich und als Nächstes soll jetzt Beyond: Two Souls folgen. Wie die PC-Portierung aussieht, davon könnt ihr euch vorab ab sofort selbst ein Bild machen.

Beyond: Two Souls ist ab heute nämlich erstmals auf dem PC spielbar - in Form einer kostenlosen Demo, die nun exklusiv im Epic Games Store vor dem eigentlichen Release der PC-Vollversion verfügbar gemacht wurde. Das interaktive Drama und Action-Adventure ist mit Ellen Page und Willem Dafoe prominent und hollywoodreif besetzt und kommt auf dem PC nun noch besser zur Geltung.

Unter anderem verfügt das Spiel hier über eine 4K-Auflösung bei satten 60 Bildern pro Sekunde. In der Demo könnt ihr euch in einer Spieldauer von bis zu 60 Minuten selbst erste Bilder machen. Enthalten sind die ersten zwei Kapitel namens "The Experiment" und "Hunted".

Die Vollversion von Beyond: Two Souls erscheint am 22. Juli 2019 für den PC; einen neuen PC-Trailer könnt ihr euch anbei zu Gemüte führen.