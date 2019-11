Bethesda Softworks hat ein neues Entwicklerstudio gegründet und sich dabei kurzerhand die Human Head Studios einverleibt. Doch was beduetet das nun für die Entwicklung von Rune II?

Bethesda Softworks hat per Pressemeldung heute die Gründ eines neuen Entwicklerstudios in Madison, Wisconsin bekannt gegeben. Dieses firmiert künftig unter dem Namen Roundhouse Studios und besteht im Wesentlichen aus den kürzlich geschlossenen Human Head Studios. Die Entwickler von Prey sollen sich ab sofort noch nicht angekündigten Bethesda-Projekten widmen, heißt es in der Ankündigung.

Chris Rhinehart, Creative Director der neuen Roundhouse Studios, sagt dazu: "Leider mussten wir das Unternehmen und die Türen von Human Head Studios schließen, was aufgrund der Leidenschaft und Kreativität des Teams besonders niederschmetternd war. Wir baten unsere Freunde von Bethesda um Hilfe, und sie erkannten genau diese Leidenschaft und Kreativität in unserem Team. Mit der Entstehung von Roundhouse Studios bot Bethesda jedem Angestellten von Human Head eine Stelle an. Wir freuen uns, dass das Team zusammen bleibt und wir die Arbeit, die wir lieben, fortführen können – als Teil eines Unternehmens, das wir bereits kennen und bewundern."

Human Head waren die ursprünglichen Entwickler von Prey und sind außerdem für Dead Man's Hand, Rune, Rune II oder Lost Within verantwortlich. Bei namhaften Titeln wie Batman: Arkham Origins oder BioShock: Infinite war man als Co-Entwickler beteiligt.

Für den Publisher von Rune II kam die Schließung der Human Head Studios und der Erwerb durch Bethesda indes völlig überraschend. Nur einen Tag früher wurde Rune II via Ragnarok veröffentlicht und es war erwatet worden, dass Human Head sich nun Post-Launch-Updates für den Brawler widmet. Wie geht es mit dem Titel nun weiter, nachdem der Release des Spiels im Epic Games Store die Erwartungen nach Aussagen der Entwickler übertraf?

Ragnarok jedenfalls sichert den Käufern des Action-Adventures zu, dass man Rune II auch weiterhin unterstützen wird. Darin inbegriffen soll auch weiterhin eine "aufregende Strategie" für Post-Launch-Inhalte sein.