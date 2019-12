Platinum Games feiert das Jubiläum der zwei Klassiker Bayonetta und Vanquish mit einem besonderen Bundle.

Zehn Jahre nach ihrem Debüt kehren Bayonetta und Sam Gideon im Bayonetta-&-Vanquish-Bundle zum 10-jährigen Jubiläum auf PlayStation 4 und Xbox One zurück. Das Bundle erscheint am 18. Februar 2020. Es enthält sowohl das erste Bayonetta als auch Vanquish und wurde in 4K-Auflösung mit 60 FPS auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X remastered.



Atlus hat außerdem eine Zusammenarbeit mit Weapons Van angekündigt, um die beiden Spiele entsprechend des Anlasses stilvoll zu präsentieren. Alle physischen Exemplare des Bayonetta-&-Vanquish-Bundles zum 10-jährigen Jubiläum sind in einem geprägten Steelbook mit neuen Key-Arts für Bayonetta und Vanquish enthalten.



Diese Bilder wurden speziell für das 10-jährige Jubiläum des Künstlers Dan Dussault unter Aufsicht des Bayonetta-Regisseurs Hideki Kamiya, PlatinumGames und SEGA geschaffen. Vorbestellungen sollen bereits im Einzelhandel möglich sein.