Ein Dataminer will bereits herausgefunden haben, welche Inhalte euch im Battle-Royale-Modus von Battlefield V erwarten.

Unter dem Namen Temporyal hat ein User auf reddit die angeblichen Inhalte des Battle-Royale-Modus Feuersturm enthüllt, der Ende März als kostenlose Erweiterung für Battlefield V erscheinen soll. Als Quelle hätten ihm einige Dateien gedient, die seiner Aussage nach bereits im Code des Spiels vorliegen.

Angeblich wird Firestorm sowohl einen Solo- als auch einen Duo-Modus für zwei Spieler bieten. Bisher hieß es seitens Entwickler DICE, dass die Battle-Royale-Erfahrung für Squads bestehend aus vier Spielern ausgelegt sei. Insgesamt werden 64 Spieler pro Match teilnehmen. Außerdem soll man vor Spielbeginn eine der vier Klassen wählen können, die es auch im Mehrspieler-Modus gibt. Darüber hinaus nennt Temporyal spezielle Safes, welche geöffnet werden könnten.

Desweiteren werden verschiedene Details zu den Rüstungen, Waffen und Fahrzeugen gelistet, die in Feuersturm enthalten sein sollen. Auch den Hinweis auf ein eigenes Rangsystem will der Dataminer gefunden haben. Nach dem Absprung aus einem Flugzeug sollt ihr mit dem Fallschirm auf einer Karte landen, die in Norwegen angesiedelt ist. Zur kompletten Liste mit allen Infos gelangt ihr über unser erste Quelle. Die zweite Quelle bringt euch zu den offiziellen Infos rund um Feuersturm.