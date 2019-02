Nach einer Verschiebung ist Battlefield V seit November letzten Jahres offiziell erhältlich. Seither gibt es von DICE regelmäßig neue Spielinhalte und nun steht endlich auch der ersehnte Koop-Modus auf dem Plan.

Wer gerne zusammen mit anderen im Team zockt und auf einen entsprechenden Koop-Modus in Battlefield V gewartet hat, der wird nun endlich erhört. Via Twitter kündigte DICE nun den bevorstehenden Release des Spielmodus "Combined Arms" an.

Zwar blieb man in dem Tweet einen konkreten Release-Termin schuldig, nannte aber zumindest einen Zeitraum, in dem "Combined Arms" spielbar sein wird. In der kommenden Woche soll das entsprechende Update demnach live gehen und für alle Inhaber von Battlefield V zum Download bereit stehen. Zuvor hatte DICE den Koop-Modus im Rahmen des Kapitels "Lightning Strikes" bereits in Aussicht gestellt.

💥 Squad up with up to 3 friends and survive 4 mission types across 4 maps in #Battlefield V's co-op experience. 💥



Combined Arms deploys next week. pic.twitter.com/I0Gkyvw65b — #Battlefield V (@Battlefield) 5. Februar 2019

Zusammen mit bis zu drei Freunden, also in Vierer-Teams, werdet ihr euch voraussichtlich ab Dienstag oder Donnerstag (die typischen Patch-Tage bei DICE) in den Szenario-basierten Koop-Modus stürzen können. Gespielt wird auf vier der bekannten Multiplayer-Karten in vier einzigartigen Missionstypen. Konkrete Details diesbezüglich stehen zunächst noch aus.

Battlefield V ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.