Die Veröffentlichung von Battlefield V wurde bekanntermaßen auf den 20. November verschoben, doch die Zeit bis dorthin möchten EA und DICE effektiv nutzen, um euch über alles Wissenswerte zum Shooter auf dem Laufenden zu halten.

Im Rahmen der "Road to Battlefield V" soll es demnach in den kommenden zwei Monaten bis zur Veröffentlichung der Vollversion einen wahren Info-Marathon für euch geben. Nach dem Abschluss der offenen Beta-Testphase wird man euch dabei über viele weitere, noch unbekannte Details in Kenntnis setzen und euch weitere Hintergrundeinblicke gewähren.

Die Battlefield-Community bekommt nach und nach auf der offiziellen Webseite neue Trailer, Hintergrundberichte zu einzelnen Themen, mehr Episoden der "Battlefield V Dev Talks" und mehr spendiert. Den Anfang werden thematisch die Änderungen des Spiels nach der Open Beta machen. Zudem werden die einzelnen Klassen und die Rollen im Kämpf näher beleuchtet, so dass ihr euch mit eurer Klassenwahl weitergehender auseinandersetzen könnt.

Im neuen Monat Oktober geht DICE dann explizit auf die Multiplayer-Karten zum Launch ein, von denen es deren acht geben wird. Auch die historischen Hintergründe und Inspirationen sollen neben dem jeweiligen Gameplay dabei beleuchtet werden. Weitere Themen im Oktober sind die verschiedenen Waffen und Fahrzeuge, der Singleplayer-Part "War Stories" bestehend aus dem Prolog sowie den Episoden "Nordlys", "Under No Flag", "Tirailleur" und "The Last Tiger", der Live-Service "Tides of War" mit dem ersten Kapitel "Fall of Europe", die Koop-Erfahrung "Combined Arms" sowie - richtig erraten - der Battle-Royale-Modus "Firestorm". Gerade im Oktober wird es also viel Stoff abzuarbeiten geben und ein Besuch der offiziellen Webseite sollte sich regelmäßig lohnen.

Abgerundet wird das Infoprogramm vor dem Release im November durch Details zum Modus "Grand Operations" - die ultimative Multiplayer-Erfahrung in Battlefield V. Zudem wolle man weiterhin kostenfreie Inhalte für Battlefield 1 und Battlefield 4 ausgeben, so EA und DICE. Spieler in Battlefield 1 werden sich auch Gegenstände verdienen können, die sie später in Battlefield V nutzen können.