Was mit PUBG begann, hat sich seither zum wichtigsten Genre der Spielebranche entwickelt: Battle Royale. Käufer von Battlefield V mussten lange auf den entsprechenden Firestorm-Modus warten. Wird dieser nach dem Release nun sogar Free-to-Play?

PUBG machte als kostenpflichtiger Titel das Battle-Royale-Genre groß, doch die derzeit namhaftesten Vertreter Fortnite und Apex Legends setzen demgegenüber auf ein Free-to-Play-Modell. Auch Battlefield V springt per Update nun endlich mit dem Firestorm-Modus auf den Battle-Royale-Zug auf. Könnte dieser Part der renommierten Shooter-Reihe künftig sogar kostenfrei spielbar werden?

Bis auf Weiteres wird Firestorm als kostenfreies Update des ansonsten jedoch kostenpflichtigen Hauptspiels Battlefield V angeboten. Dieses hat sich 7,5 Millionen Mal verkauft, doch im Vergleich zur großen Konkurrenz um Apex Legends und Fortnite ist eine solche Spielerzahl fast schon verschwindend gering. Schließlich spielen Fortnite allein in der Spitze rund 10 Millionen Spieler gleichzeitig.

EA könnte dementsprechend reagieren und die Spielerbasis durch ein kostenloses Angebot des Firestorm-Modus begegnen. In diesem Kontext könnte man dann auch kosmetische Gegenstände und einen Battle Pass als kostenpflichtigen Teil optional anbieten. Allerdings gibt es laut John Stanley, Senior Designer bei Criterion Games, die an der Entwicklung beteiligt sind, keine solchen Pläne.

"Für den Augenblick ist es einfach wirklich wichtig für Firestorm, dass der Modus erscheint und ein Teil von Battlefield V wird", so Stanley. Demnach gebe es ja verschiedene Verbindungen zwischen Firestorm und den übrigen Inhalten des Shooters um Tides of Wars und Rangsystem. Ob sich das in Zukunft ändern wird? "Diesbezüglich gibt es derzeit nichts zu bereden, nein", so Stanley abschließend.

Kurzum: Derzeit steht keine Umstellung auf ein Free-to-Play-Modell für Battlefield V: Firestorm auf dem Plan.